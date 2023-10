Il noleggio di cargo bike come opportunità di business: il caso Riese & Müller

La ciclologistica rappresenta la disciplina dedicata all’organizzazione del trasporto e della distribuzione di merci attraverso l’uso delle biciclette, soprattutto nelle zone urbane. Le soluzioni possono variare dalla gestione della consegna nell’ultimo tratto, al trasporto intermodale delle merci, fino alla tradizionale formula di trasporto da punto A a punto B. I soggetti che forniscono tali servizi operano sia nel contesto Business to Business (B2B) che nel contesto Business to Consumer (B2C).

Le merci trasportate possono essere estremamente diverse e includere la posta tradizionale, documenti, articoli per ufficio, prodotti acquistati online, pasti pronti o persino generi alimentari per la spesa a domicilio, e molto altro ancora.

Ci sono i servizi cosiddetti “leggeri” che comprendono la consegna di documenti e materiali per studi professionali, la distribuzione di materiale di comunicazione e del marketing o la consegna di merci o farmaci a domicilio.

Ci sono poi i servizi di tipo “cargo” che si occupano del trasporto di merci e generi alimentari tra negozi e magazzini, ma che possono offrire servizi di catering oppure facilitare le strutture ricettive per il ritiro e la consegna della biancheria.

I vantaggi urbani della logistica cargo

La congestione stradale rappresenta un grave danno per l’economia e in Europa causa impatti negativi pari all’1% del PIL europeo, corrispondenti a 110 miliardi di euro. In Italia, le perdite raggiungono il 3% dell’intero PIL nazionale. Un dato che risale a statistiche del 2011, quando il servizio di consegna di cibo e l’e-commerce non avevano ancora raggiunto la diffusione attuale. Considerando l’espansione della consegna a domicilio negli ultimi 10 anni, è ragionevole supporre che la situazione sia ora ancora più critica.

Le biciclette, inclusi i modelli cargo, sono naturalmente meno soggette a rimanere bloccate nel traffico, soprattutto quando possono usufruire di infrastrutture specifiche. Al contrario, automobili e furgoni sono sempre più ostacolati da misure di pedonalizzazione e zone a traffico limitato (ZTL).

Le biciclette e le cargo bike, sfruttando percorsi pedonali, parchi e zone a traffico limitato, evitano il traffico, riducono le distanze e risparmiano tempo rispetto a un furgone tradizionale.

E i costi energetici? Le cargo hanno un costo iniziale da valutare, ma consentono un notevole risparmio energetico. Perfino una bicicletta a pedalata assistita, che rappresenta il tipo di “bicicletta” più pesante e tecnologicamente avanzato, consuma il 94% in meno di energia elettrica rispetto a un furgone elettrico.

Inoltre, i costi legati alla proprietà e all’accesso alle ZTL e ai parcheggi sono praticamente nulli. Un altro grande vantaggio sta nella minore usura dei mezzi: i motori dei furgoni non sono progettati per operare in condizioni di continue fermate e ripartenze. Affidare l’ultimo miglio alla ciclologistica significa anche ridurre i costi di manutenzione della flotta e rallentare il deperimento dei mezzi.

La soluzione per le piccole aziende

Il noleggio di una cargo o di una piccola flotta di bici elettriche per i servizi delle piccole imprese è una soluzione efficiente per la propria attività. A questo riguardo, Riese & Müller Rent ha creato un servizio di noleggio di biciclette e cargo bike progettato per soddisfare le esigenze proprio delle aziende di ridotte dimensioni.

È infatti possibile noleggiare una bicicletta cargo Riese & Müller Load 75, Transporter 85 o Multicharger Mixte per un periodo di 3 mesi, offrendo così la possibilità di effettuare consegne in modo ecologicamente sostenibile, raggiungere i propri clienti – rivenditori, ristoratori, artigiani, infermieri – oppure trasportare passeggeri. Al termine del noleggio l’azienda può decidere se acquistare o restituire il mezzo.

I modelli di bici

La Load 75 Touring Rent Edition è una cargo bike dinamica con sospensione totale e ampio spazio di carico. L’area di carico regge 65 kg, mentre il portapacchi 20 kg. La portata consentita massima è di 200 kg.

Carichi più pesanti e di grandi dimensioni possono essere trasportati sulla Transporter 85 vario Rent Edition, più adatta per le dimensioni del box: 87 x 70 x 53 cm. Il carico massimo in questo caso è per il box 100 kg, mentre per il portapacchi 20 kg.

L’ultimo modello a noleggio è la Multicharger Mixte GT Vario 750 Rent Edition che una cargo “long tail” con 65kg di carico possibili nella parte posteriore, agile per bagagli e passeggeri.

Qui sotto il video sul servizio di noleggio dell’azienda Riese & Müller:

(Contenuto sponsorizzato)