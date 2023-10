Sram Eagle Powertrain: l’innovativo cambio automatico per Mtb

Nel mondo in continua evoluzione delle biciclette elettriche da montagna, Sram lancia sul mercato il suo sistema Eagle Powertrain per E-Mtb. Questa tecnologia promette di ridefinire l’esperienza del ciclismo offroad, offrendo ai ciclisti una soluzione completa, senza fili e altamente integrata per le mountain bike a pedalata assistita, insieme a un controllo senza precedenti.

Un sistema all’avanguardia

L’Eagle Powertrain è il risultato di anni di ricerca e sviluppo da parte di Sram, e il suo obiettivo è chiaro: fornire ai ciclisti un sistema E-Mtb completo che si adatti al meglio alle esigenze dell’offroad ad alte prestazioni. Questo sistema integra le principali tecnologie di Sram in un’unica soluzione sinergica, garantendo una pedalata naturale, una trazione efficiente e una gestione intuitiva della potenza [guarda il video].

Tutto sotto controllo

Uno dei punti di forza dello Sram Eagle Powertrain è, come sottolinea la nota di presentazione del prodotto, la sua capacità di offrire un controllo senza limiti ai ciclisti. Grazie ai controller a pod AXS è possibile gestire tutte le funzionalità del sistema senza aggiungere telecomandi o display ingombranti al manubrio. Questo si traduce in un cockpit pulito e wireless, tipico di qualsiasi sistema Eagle AXS.

Potenza personalizzata

L’integrazione completa con l’ecosistema AXS consente ai ciclisti di personalizzare al massimo la loro esperienza con Eagle Powertrain. È possibile configurare il cockpit secondo le proprie preferenze, assegnando i pulsanti del pod come si desidera. Inoltre, l’app AXS di Eagle Powertrain permette di regolare finemente le funzionalità di cambio automatico in base al terreno o ai desideri del ciclista.

La modalità Range per percorsi più lunghi, terreni più facili o quando conservare energia è una buona scelta. Oppure la modalità Rally per percorsi più brevi o ogni volta che si vuole dare la massima potenza in situazioni più impegnative.

Tecnologia avanzata

Il sistema Sram Eagle Powertrain è dotato di tecnologia all’avanguardia, inclusi il display AXS Bridge, che funge da centro di controllo sofisticato, e l’Auto Shift, un algoritmo intelligente che decide quando cambiare rapporto per consentire ai ciclisti di concentrarsi sulla guida.

Batteria compatta o di dimensioni standard

La batteria Eagle Powertrain è disponibile in due versioni: compatta da 630 Wh o di dimensioni standard da 720 Wh. Entrambe offrono prestazioni elevate e sono progettate per mantenere il peso della bici basso e centrato, contribuendo così a una migliore maneggevolezza.

Esperienza fuoristrada ottimizzata

In sintesi, Sram Eagle Powertrain sta ridefinendo il mondo delle mountain bike a pedalata assistita con una soluzione completa e integrata. Questo sistema offre un ottimo controllo e una personalizzazione totale nell’ottica di ottenere le migliori prestazioni in sella, ottimizzando e rendendo l’esperienza dell’offroad più emozionante. Per conquistare nuovi sentieri, sfidare se stessi e vivere l’emozione del ciclismo fuoristrada all’ennesima potenza.

Per ulteriori dettagli su Sram Eagle Powertrain, visita il sito web ufficiale all’indirizzo sram.com