Il Festival del Ciclista Lento 2023 torna a Ferrara dal 27 al 29 ottobre

Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 2023, Ferrara si trasformerà ancora una volta nella capitale della lentezza in bicicletta, ospitando la settima edizione del “Festival del Ciclista Lento“. Questa affascinante manifestazione è dedicata a tutti coloro che amano pedalare senza fretta, godendo appieno dei paesaggi, degli incontri, delle storie e dei tesori nascosti del territorio. Ecco i dettagli di questo evento che celebra il ciclismo come una forma di lentezza e piacere.

Il ciclismo lento: una filosofia di vita

Il motto del festival, “Beati gli ultimi che la vita sanno goder”, incarna perfettamente la filosofia che anima questa manifestazione da sette anni. Il “Festival del Ciclista Lento” celebra coloro che scelgono la bicicletta non per la competizione o per la ricerca di primati, ma per il puro piacere di pedalare, esplorare e muoversi in modo sostenibile. Questi ciclisti non sono interessati a cronometri o a gare di velocità, ma piuttosto alla bellezza del viaggio, alla scoperta di paesaggi, sapori e curiosità lungo il percorso.

Così Guido Foddis, ideatore e patron della manifestazione, presenta il Festival 2023:

“Campione è chi non avrebbe mai pensato di schiodarsi dal divano da cui tifava il proprio beniamino, per ritrovarsi a pedalare proprio con lui. Alle proprie regole del gioco. Alle moviola del proprio contachilometri.

Al Festival del Ciclista Lento, il campione famoso sarà gregario dei lenti in bicicletta, porta-borracce (di lambrusco!) alle schiappe sull’e-bike e al servizio di un ideale: l’ideale della lentezza che affratella.

Anche quest’anno la capitale della lentezza sarà Ferrara, inesauribile fucina di “ta…lenti”, territorio completamente pianeggiante, dove ogni cavalcavia diventa Gran Premio della Montagna. Per tre giorni il popolo dei ciclisti lenti si ritroverà in questo paradiso delle pedalate a passo d’uomo, per celebrare la propria forza e la propria predominanza numerica”.

Ospite d’onore della settima edizione: Gianni Bugno

Una delle attrazioni più intriganti di quest’anno è la presenza di Gianni Bugno, noto campione del mondo su strada con un impressionante palmarès di vittorie. Bugno sarà messo alla prova nel corso del festival, abbandonando la sua abituale velocità per abbracciare la lentezza del ciclismo. Sarà una sfida interessante vedere come un campione del suo calibro si adatterà al ritmo rilassato dei ciclisti lenti.

Festival del Ciclista Lento 2023 | Il programma

Il programma del “Festival del Ciclista Lento” è ricco di eventi che abbracciano la lentezza e il piacere del ciclismo. Ecco alcuni degli appuntamenti principali:

Venerdì 27 ottobre – Opening Party

La Nuova Casona sarà il luogo di apertura del festival con un evento-aperitivo. Sarà anche l’occasione per la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Marco Pastonesi: “Rocky Marciano blues. Una storia in quindici round e dodici battute”.

Sabato 28 ottobre – La Pedalata più Lenta del Mondo: 5 km in 5 ore

Una delle tappe più iconiche del festival è la “Pedalata più lenta del mondo”, un tour speciale attraverso il centro storico di Ferrara: l’ormai mitologica kermesse della “5 km in 5 ore”, che fa visitare sulle due ruote la Perla Estense del Rinascimento, attraverso una speciale guida turistica e le degustazioni delle migliori specialità del territorio, gli aneddoti sportivi di Marco Pastonesi, la coscienza civile e ambientale di Sara Segantin, il radioso sorriso della ‘maglia nera’ Serena Malabrocca ed altri ospiti a sorpresa. Durante questa pedalata rilassante, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i monumenti e gli angoli nascosti di Ferrara.

Sabato 28 ottobre – Gran Galà del Ciclista Lento

La serata culminerà con il “Gran Galà del Ciclista Lento”, durante il quale verranno celebrati i protagonisti dell’anno trascorso con la premiazione dei premi “Ciclista Lento”. L’ospite d’onore di questa serata sarà Gianni Bugno.

Domenica 29 ottobre – Granfondo del Merendone

La Granfondo del Merendone porterà i ciclisti lenti attraverso un percorso di 50 km che attraverserà oasi, parchi e delizie locali. Gianni Bugno sarà l’accompagnatore speciale durante questa avventura ciclistica.

Come partecipare al Festival del Ciclista Lento 2023

Questo festival è molto più di una semplice manifestazione ciclistica. È una celebrazione della lentezza, del piacere di scoprire nuovi luoghi e di godersi la vita senza fretta. Il “Festival del Ciclista Lento” a Ferrara dimostra che, a volte, andare piano è la chiave per vivere appieno ogni momento e apprezzare appieno il mondo che ci circonda. Che tu sia un ciclista abituale o un principiante, questo festival ti farà sicuramente innamorare del ciclismo lento e delle meraviglie che può offrire.

Se sei un amante della bicicletta e della lentezza, il “Festival del Ciclista Lento” è l’evento perfetto per te. Puoi partecipare ai vari eventi iscrivendoti tramite il sito web ufficiale del festival o tramite Eventbrite:

Tutti gli aggiornamenti anche sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ciclistalento/