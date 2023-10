Consegne sempre più sostenibili: le nuove frontiere della ciclologistica

Consegne sostenibili e ciclologistica: un binomio vincente. Nel contesto dell’importanza sempre crescente della sostenibilità ambientale e dell’efficienza nelle operazioni commerciali, la ciclologistica si sta affermando come una soluzione innovativa e vincente. In un mondo in cui l’inquinamento atmosferico e il traffico rappresentano sfide sempre più urgenti, la logistica basata su cargo bike a impatto zero si sta rivelando un cambiamento rivoluzionario nel settore delle consegne.

Consegne sostenibili: la ciclologistica di Zedify

Nel Regno Unito, come anche in numerosi altri paesi del mondo, le aziende stanno abbracciando questa nuova modalità di trasporto per ridurre l’impatto ambientale delle loro operazioni e soddisfare la crescente domanda di consegne sostenibili.

Il Regno Unito e il caso Zedify

I CILT (Chartered Institute of Logistics & Transport) Awards for Excellence si sono svolti alla fine di settembre, e il servizio di consegna sostenibile ed ecologico di Zedify ha ottenuto un riconoscimento per gli sforzi profusi nella creazione di una rete di logistica a zero emissioni nel Regno Unito. Un’affermazione ottenuta al fianco di nomi di peso come BAE, Stagecoach, Menzies Distribution e Transport for London.

Più consegne, meno traffico e smog

Il CILT ha dichiarato che Zedify ha vinto il premio perché è: “Un esempio straordinario di come le migliori pratiche nel trasporto merci in un ambiente urbano possano portare a una vera innovazione. Zedify sta cercando di decarbonizzare la logistica urbana. La nostra domanda di consegne nell’ultimo miglio continua a crescere in modo esplosivo, allo stesso tempo aspiriamo a un impatto zero sull’ambiente.

Attraverso partnership con leader del settore e altri enti del settore privato e pubblico, Zedify sta dimostrando la capacità di scalare rapidamente il suo modello. Zedify sta applicando idee delle migliori pratiche per ridisegnare il modello di rete al fine di offrire un modello di trasporto merci urbano adatto al XXI secolo”.

Consegne sostenibili: la ciclologistica come chiave del successo

La cargo bike come potente strumento di cambiamento

All’inizio di quest’anno, Zedify ha ottenuto un investimento di 5 milioni di sterline per estendere la sua rete di consegna in bicicletta a una zona più ampia della nazione. Zedify ha dichiarato a Cycling Industry News che parte dei suoi sforzi recenti è stata quella di convincere il mercato che l’uso delle biciclette da carico “non è un simpatico trucco, ma uno strumento potente per apportare cambiamenti”.

Aggiungendo: “Il successo nel mercato dei trasporti ci ha aiutato a costruire la nostra reputazione e a dimostrare successi ai rivenditori, quindi stiamo vivendo un notevole aumento dell’interesse da parte di rivenditori pronti a lavorare con noi. La nostra squadra di esperti commerciali, operativi e di partnership partecipa regolarmente e parla a eventi del settore, per incoraggiare i marchi a guardare il trasporto nell’ultimo miglio in modo diverso, aiutandoli a capire che il modo in cui scelgono di consegnare ai loro clienti è importante quanto i prodotti che vendono. La consegna non dovrebbe essere un’aggiunta secondaria, ma una parte integrante dell’esperienza del cliente”.

Comprendere le abitudini di acquisto della Generazione Z

Inoltre dal quartier generale di Zedify fanno sapere di essersi associati a UNiDAYS, la piattaforma di riferimento per gli studenti universitari, per comprendere meglio le abitudini d’acquisto della Generazione Z e come i marchi al dettaglio possano soddisfare proattivamente le loro esigenze. E queste ricerche mostrano che il 67% dei membri della Generazione Z intervistati preferisce i marchi che rispecchiano la loro coscienza sociale; quasi la metà (48%) sarebbe più propensa a acquistare un prodotto se fosse consegnato con una bicicletta da carico, mentre solo il 4% sarebbe meno propenso a farlo.”

