Il Masterclass in Biomeccanica Bikeitalia è accreditato ECM

Da quando abbiamo cominciato a lavorare nel campo della biomeccanica del ciclismo, noi di Bikeitalia abbiamo avuto un obiettivo in mente: il riconoscimento del biomeccanico come un professionista competente e formato. Tra le condizioni che un biomeccanico del ciclismo deve, secondo noi, rispettare vi è quella della laurea in scienze motorie o professioni sanitarie. Non è possibile che una persona lavori su un mezzo e compia azioni che hanno un impatto sul corpo del ciclista senza possedere le minime competenze accademiche in anatomia o fisiologia.

La rete dei Bikeitalia LAB

Su questa base sono poi nati i Bikeitalia LAB, l’unica rete di biomeccanici del ciclismo laureati in Italia. Al momento i Bikeitalia LAB si trovano in 14 diverse città in Italia e a breve verranno aperti altri punti, per mettere a disposizione le competenze di un biomeccanico laureato e formato a tutti i ciclisti italiani.

L’accreditamento ECM

Sull’onda di questa volontà di riconoscimento della figura del biomeccanico, grazie al supporto della società Ecm-Italia, siamo riusciti a far accreditare il Masterclass in biomeccanica del ciclismo come corso di formazione ECM. Gli ECM sono i crediti facenti parte del progetto “Educazione Continua Medica” e sono obbligatori per i professionisti sanitari (fisioterapisti, medici, infermieri), che devono aggiornarsi continuamente e che devono restare al passo che le nuove tecniche ed evidenze scientifiche.

L’accreditamento ECM del corso Masterclass in Biomeccanica del ciclismo va proprio in questa direzione: consentire ai professionisti sanitari di avvicinarsi al mondo della biomeccanica del ciclismo.

Un Masterclass da 50 crediti ECM per i professionisti sanitari

Il Masterclass in Biomeccanica Bikeitalia consentirà ai professionisti sanitari di conseguire 50 crediti ECM, grazie a una formazione così strutturata:

36 ore di formazione asincrona online;

8 ore di formazione sincrona online;

5 libri di testo in pdf a corredo;

Più di 1000 slide a supporto della didattica;

Un esame finale di 135 domande;

L’accreditamento ECM del Masterclass di Biomeccanica Bikeitalia è un’ulteriore azione verso il riconoscimento del biomeccanico laureato come figura competente per lavorare sul posizionamento dei ciclisti, soprattutto se parliamo di ciclisti che usano la bici per salute e divertimento e non solo per competizione.

Questa azione si va ad aggiungere a quelle già attive anche sul mondo universitario e dei laureati in scienze motorie, come la partnership con il Comitato Italiano Scienze motorie e la pubblicazione dello studio “Epidemiological analysis of pain and discomfort among Italian recreational cyclists”, il primo studio sui problemi fisici dei ciclisti italiani che effettuano una visita biomeccanica, che presenteremo al convegno della Società Italiana di Scienze Motorie a Novembre 2023.

