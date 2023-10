30 km/h: l’incredibile miglioramento di Bruxelles

Nel 2020 la Regione di Bruxelles / Capitale ha adottato il suo piano di mobilità sostenibile 2020-2030, denominato “Good Move”, con l’introduzione del limite di velocità di 30 km/h in ambito urbano. Questo piano è stato sviluppato attraverso un ampio processo di consultazione che ha coinvolto partner della mobilità, istituzioni, le 19 municipalità della Regione, portatori di interesse economici, associazioni e residenti. E ha puntato a migliorare la qualità della vita a Bruxelles abbassando la velocità dei veicoli.

Una decisione che ha avuto un impatto positivo senza precedenti.

Bruxelles e il limite di 30 km/h che ha portato numerosi miglioramenti su tutti i fronti

Le sei aree principali del piano di mobilità sostenibile

Buon vicinato: per migliorare la mobilità nei quartieri e la qualità della vita dei residenti.

Buona rete: organizzare le reti di trasporto per garantire un servizio efficiente.

Buon servizio: fornire una gamma di servizi integrati agli abitanti della regione.

Buona scelta: guidare le scelte individuali e collettive senza compromettere la libertà individuale.

Buon partner: assicurare una governance basata su partnership per il piano di mobilità.

Buona conoscenza: aggiornare i dati sulla mobilità e valutare regolarmente il piano.

L’introduzione del limite di 30 km/h

Tra le 50 azioni pianificate nel piano, una delle più rilevanti è stata l’introduzione di un limite di velocità massimo di 30 km/h in gran parte della Regione a partire dall’1 giugno 2021. Questa azione è stata preceduta da un’attenta valutazione della rete stradale che ha definito quali strade sarebbero passate a 30 km/h e quali sarebbero state esentate. La mappa risultante è stata il risultato di una consultazione intensiva con una vasta gamma di stakeholder, tra cui le 19 municipalità e le autorità di polizia.

Miglioramenti su tutti i fronti: i dati lo confermano

L’introduzione del limite di velocità di 30 km/h nella Regione di Bruxelles / Capitale ha portato a diversi miglioramenti significativi:

Riduzione degli incidenti stradali. Il numero di incidenti stradali mortali è sceso notevolmente, passando da 14 nel 2020 a 6 nel 2021. Gli incidenti gravi sono diminuiti del 20%. Questi miglioramenti sono essenziali per raggiungere l’obiettivo dell’UE di “Vision Zero” entro il 2050 in materia di sicurezza stradale.

Riduzione del rumore del traffico. I livelli di rumore del traffico sono diminuiti notevolmente, con cali che vanno da 1,5 a 4,8 dB(A) in varie posizioni. Inoltre, le persone hanno iniziato a percepire il rumore dei tram solo dopo la riduzione dei limiti di velocità a 30 km/h, suggerendo una significativa riduzione del disturbo acustico.

Flusso del traffico più costante. Sebbene ci sia stata una leggera riduzione della velocità media del traffico, i tempi di percorrenza degli automobilisti e dei mezzi pubblici sono cambiati solo marginalmente, suggerendo un flusso del traffico più costante.

Riduzione della velocità media. La velocità media degli automobilisti è diminuita in tutto il territorio, anche su strade dove il limite di velocità non è stato modificato. Questo suggerisce una maggiore conformità alle limitazioni di velocità. Dunque, in generale, un maggiore rispetto dei limiti di velocità.

Automobilisti più rispettosi dei limiti di velocità

In particolare la velocità degli automobilisti è diminuita in tutta l’area, indipendentemente dalla presenza di un cambiamento del limite di velocità sulle strade analizzate. Sulle strade in cui il limite di velocità era di 30 km/h prima della nuova politica, la velocità media è diminuita di 2 km/h.

Sulle strade in cui vi sono stati cambiamenti del limite di velocità, c’è stata chiaramente una maggiore riduzione della velocità, ad esempio di 5 km/h sulle strade in cui il limite di velocità è stato ridotto da 50 km/h a 30 km/h, e di 10 km/h dove il limite di velocità è stato cambiato da 70 km/h a 50 km/h.

Misurare gli effetti per dimostrare che funziona

Questi risultati dimostrano che l’introduzione del limite di velocità di 30 km/h ha avuto un impatto positivo sulla sicurezza stradale e sulla qualità della vita dei residenti di Bruxelles.

È un chiaro esempio di come una politica di mobilità sostenibile, basata su consultazioni e un forte impegno politico, possa portare a miglioramenti significativi in una città. Un modello positivo e replicabile anche altrove.

Misurare gli effetti della misura è anche cruciale per dimostrare che il nuovo limite di velocità offre risultati validi. La valutazione congiunta della polizia e dell’Ufficio Mobilità di Bruxelles ha permesso di mettere in luce l’effetto positivo sul numero di incidenti e sul rumore e ha contribuito a tranquillizzare coloro che temevano tempi di percorrenza più lunghi a causa dell’introduzione del limite di velocità di 30 km/h.

Maggiori informazioni sul piano di mobilità di Bruxelles / Capitale sono presenti sul sito ufficiale