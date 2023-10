Bikeitalia LIVE | Perché Omar Di Felice va a pedalare in Antartide?

Lavoro da quasi 15 anni nel mondo della bicicletta e cerco di osservarlo da ogni punto di vista: di quelli che vanno al lavoro in bici, di quelli che fanno le gare e di quelli che lo seguono a bordo strada, di quelli che usano la bicicletta per andare in vacanza, di quelli che con la bicicletta si buttano giù dalle montagne, di quelli che le biciclette le producono, di quelli che le biciclette le vendono, di quelli che odiano le ebike, di quelli che hanno ricominciato a pedalare grazie alle ebike, di quelli che combattono l’invecchiamento a colpi di pedalate.

E se c’è una cosa di cui mi sono reso conto in tutto questo tempo è che il mondo della bicicletta è ben strano: è composto da mille tribù che ritengono di interpretare il modo corretto di utilizzarla.

Con Bikeitalia fin dal primo giorno cerchiamo di raccontare queste mille tribù e siamo consapevoli che non riusciremo mai a mettere tutti d’accordo. Ma, forse, se riuscissimo a stimolare la reciproca conoscenza, allora sarebbe tutto più facile.

Per farlo, abbiamo deciso di lanciare un nuovo format che abbiamo chiamato “Bikeitalia LIVE”.

Bikeitalia LIVE

I Bikeitalia LIVE sono un momento di confronto senza filtro tra la community di chi pedala in cui, sfruttando la presenza di un ospite più o meno noto del mondo dei ciclismi, vogliamo conoscere quello che pensate voi che pedalate e che ci seguite sui diversi social.

Ogni settimana un nuovo ospite ci aiuterà ad affrontare un tema specifico e i vostri interventi in diretta (sì, live, con microfono e webcam) ci permetteranno di avere un confronto aperto e senza filtro.

Primo appuntamento in diretta con Omar Di Felice

Il primo Bikeitalia LIVE si terrà venerdì 20 ottobre alle 2030 in diretta Youtube, Facebook e Linkedin e l’ospite sarà Omar Di Felice, alla vigilia della sua partenza per l’Antartide e a lui rivolgeremo, tra le altre, la madre di tutte le domande: “ma che ca**o ci vai a fare in Antartide?”.

Per comodità, puoi cliccare qui per aggiungere un promemoria al tuo calendario google: clic

Oppure puoi vedere la diretta da qui:

Una volta in diretta, nel primo commento pubblicheremo il link per collegarsi in diretta e intervenire con domande, esternazioni, provocazioni o quello che vi pare.

I temi delle prossime puntate

Nelle prossime puntate, dopo aver parlato di limiti con Omar Di Felice, affronteremo il tema della Città 30, dei prezzi delle biciclette, dei furti di bici e di qualunque cosa ci possa passare per la testa. Tutto con un nuovo video ogni settimana, rigorosamente in diretta.

Al di là delle cose che emergeranno durante la diretta, sarà davvero entusiasmante confrontarci con voi sulle questioni più spinose per chi va in bici ogni giorno, una volta alla settimana, solamente ogni tanto o magari mai, ma vorrebbe tanto iniziare a farlo.