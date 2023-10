Pedalate in Faccia | Salvini butta i ciclisti in mezzo alla strada

È stato formalmente depositato il Disegno di Legge ‘Salvini’ di modifica del Codice della Strada, molto strombazzato sui giornali soprattutto con riferimento all’inasprimento delle sanzioni relative all’uso di alcool o stupefacenti da parte dei guidatori (peccato che i morti provocati dall’alcool siano il 5% del totale, mentre velocità e telefonini praticamente ne ammazzano il resto).

Il DL in realtà contiene una serie di altre modifiche che, oltre a sabotare la legge 120/2020 (quella per intenderci che ha introdotto le corsie e il doppio senso ciclabile) e ad ammazzare l’uso del monopattino (casco, targa e assicurazione obbligatori), vogliono evidentemente ammazzare anche i ciclisti.

PRIMA DOPO

Ci riferiamo in particolare alla stupefacente abrogazione della possibilità per i comuni di autorizzare i ciclisti a utilizzare le corsie preferenziali, costringendoli di conseguenza a viaggiare alla loro sinistra ed esponendoli così a rischi gravissimi.

Invito qui formalmente il nostro amato Ministro, che adora andare in bicicletta, a farsi un giro con me per Milano, io con le norme attuali e lui con le sue proposte.

Forse risolviamo il problema.