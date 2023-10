Cicloturismo: il Novarese presenta la sua rete di itinerari in bici con Paola Gianotti

Domenica 22 ottobre, presso il maestoso Castello Visconteo-Sforzesco di Novara, sarà presentato il progetto “In Bici a Pelo d’Acqua” un’iniziativa che promuove una visione di turismo legato alla sostenibilità. Questo evento rappresenta un momento di dialogo e condivisione per esplorare il futuro del turismo nella regione del Novarese.

L’evento è organizzato da ATL Terre dell’Alto Piemonte e inizia alle 10 del mattino. Dopo i saluti istituzionali, verrà presentato in dettaglio il progetto “In Bici a Pelo d’Acqua”, una rete di itinerari cicloturistici di circa 270 chilometri che connettono l’Italia e la Svizzera.

Durante l’evento, i partner coinvolti condivideranno la loro visione riguardo alla mobilità sostenibile e discuteranno come quest’iniziativa possa portare benefici tangibili all’area.

Castello Visconteo-Sforzesco, crediti Davide Morello

I momenti della giornata di presentazione di “In Bici a Pelo d’Acqua”

Uno dei momenti clou della giornata sarà l’intervento di Alberto Conte, presidente del Movimento Lento ed esperto di turismo sostenibile, che mostrerà vantaggi e visione di questo progetto turistico, un’opportunità di crescita per la regione.

Nel pomeriggio, alle 15, Paola Gianotti, ultraciclista e appassionata ambientalista, terrà un talk intitolato “Cycling4future.” Questo talk affronterà l’importanza del cicloturismo come forma di turismo sostenibile, mettendo in evidenza come il turismo a pedali possa contribuire in modo significativo alla conservazione dell’ambiente.

Un’opportunità unica per i partecipanti sarà quella di provare gratuitamente le ebike Decathlon all’interno degli spazi del Castello. Gli aspiranti cicloturisti saranno guidati da un Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte, nell’esplorazione delle nuove ciclovie.

Le vigne novaresi

Durante l’evento, sarà possibile inoltre visitare gli stand delle organizzazioni coinvolte, tra cui FIAB Novara, FIAB VCO, Decathlon, AGAC (Associazione Guide Accompagnatori Cicloturistici), Movimento Lento, Pedala Diritto e INTERREG.

Un momento ludico è rappresentato dal photo booth a disposizione, dove i partecipanti potranno farsi fotografare mentre sono in sella a una bicicletta da viaggio su uno sfondo a loro scelta tra le ciclovie del Novarese.

L’evento promette di essere una giornata ricca di ispirazione non solo per gli appassionati della bicicletta ma anche per chiunque sia interessato a scoprire come il turismo sostenibile possa portare sviluppo e prosperità ai territori.

Per maggiori informazioni sull’evento visitate il sito “In Bici a Pelo d’Acqua“