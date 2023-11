Sram annuncia richiamo per cambi a 12 velocità

Sram sta per emettere un richiamo volontario per cambi da strada a 12 velocità aftermarket prodotti prima di luglio 2023. Questo richiamo coinvolge specificamente i cambi SRAM eTap AXS RED, Force, Rival e Apex a 12 velocità, come comunicato ai rivenditori SRAM. Notizia diffusa sui principali portali internazionali di bici che al momento riguarda soltanto il mercato Nordamericano.

Richiamo volontario Sram cambi a 12 velocità

A quanto si apprende il richiamo riguarda solo i cambi da strada a 12 velocità aftermarket invenduti acquistati prima del 1 luglio 2023, e non si applica alle leve montate su biciclette complete. Attualmente, non ci sono informazioni disponibili sugli acquirenti che potrebbero aver acquistato cambi aftermarket durante questo periodo. Tali informazioni dovrebbero essere fornite successivamente all’annuncio ufficiale del richiamo che al momento ancora non è presente nell’apposita sezione del sito ufficiale.

I motivi del richiamo di Sram

Il motivo del richiamo è l’eccessiva applicazione di frenafiletti sul bullone di serraggio del cambio, che potrebbe comportare un serraggio non corretto nonostante si sia raggiunta la coppia di serraggio consigliata. Ciò potrebbe portare a un movimento del cambio sul manubrio durante la guida, aumentando il rischio di incidenti.

Per affrontare il problema, Sram ha fornito un kit di ricambio gratuito, denominato “11.7018.089.000 Kit bullone di serraggio cambio 11mm quantità 2”, che contiene due bulloni e adesivi per l’indicazione della riparazione. Una volta confermati i prodotti interessati, i rivenditori dovrebbero sostituire il bullone originale del cambio con uno del kit e posizionare un adesivo verde sulla confezione per indicare che la leva è stata riparata.

I rivenditori e i clienti che hanno acquistato cambi a 12 velocità da strada Sram aftermarket con una data di produzione “WK 26 2023” – ventiseiesima settimana del 2023, ndr – o precedente dovrebbero mettere in quarantena tali prodotti per la riparazione prima del montaggio o della vendita.

Quanti sono i prodotti interessati dal richiamo?

Attualmente, non sono disponibili informazioni sulla portata del richiamo e su quanti prodotti saranno interessati. Si consiglia a chiunque abbia acquistato uno di questi cambi di controllare regolarmente per ulteriori dettagli sul richiamo.

Ecco la lista dei codici prodotto oggetto del richiamo Sram

00.7018.392.012 AM ED RED AXS D1 SJC RR/L F20 1800 2P

00.7018.392.013 AM ED RED AXS D1 SJC RR/R F20 1800 2P

00.7018.392.014 AM ED RED AXS D1 SJC FT/L F20 950 2P

00.7018.392.015 AM ED RED AXS D1 SJC FT/R F20 950 2P

00.7018.392.016 AM ED RED AXS D1 SJC RR/LFT DIR 1800 2P

00.7018.392.017 AM ED RED AXS D1 SJC RR/RT DIR 1800 2P

00.7018.392.018 AM ED RED AXS D1 SJC FRT/LFT DIR 950 2P

00.7018.392.019 AM ED RED AXS D1 SJC FRT/RT DIR 950 2P

00.7018.393.000 AM ED FORCE AXS D1 SJC RR/LEFT F20 1800

00.7018.393.001 AM ED FORCE AXS D1 SJC RR/RIGHT F20 1800

00.7018.393.002 AM ED FORCE AXS D1 SJC FRT/LEFT F20 950

00.7018.393.003 AM ED FORCE AXS D1 SJC FRT/RIGHT F20 950

00.7018.443.002 AM ED RIV ETAP AXS D1 SJC RR/L F20 1800

00.7018.443.003 AM ED RIV ETAP AXS D1 SJC RR/R F20 1800

00.7018.443.004 AM ED RIV ETAP AXS D1 SJC FRT/L F20 950

00.7018.443.005 AM ED RIV ETAP AXS D1 SJC FRT/R F20 950

00.7918.077.003 AM FORCE AXS 1X GROUPSET HRD FM 6B 2P

00.7918.077.004 AM FORCE AXS 2X GROUPSET HRD FM 6B 2P

00.7918.077.005 AM FORCE AXS 1X GROUPSET HRD FM CL 2P

00.7918.077.006 AM FORCE AXS 2X GROUPSET HRD FM CL 2P

00.7918.078.007 AM RED AXS 1X GROUPSET HRD FM 6B 2P

00.7918.078.008 AM RED AXS 2X GROUPSET HRD FM 6B 2P

00.7918.078.009 AM RED AXS 1X GROUPSET HRD FM CL 2P

00.7918.078.010 AM RED AXS 2X GROUPSET HRD FM CL 2P

00.7918.078.013 AM RED AXS 2X GROUPSET HRD PM 2P 6B

00.7918.078.014 AM RED AXS 1X GROUPSET HRD PM 2P 6B

00.7918.213.000 AM ED FORCE AXS D2 SJC REAR/LFT F20 2000

00.7918.213.001 AM ED FORCE AXS D2 SJC REAR/RT F20 2000

00.7918.213.002 AM ED FORCE AXS D2 SJC FRT/LFT F20 1300

00.7918.213.003 AM ED FORCE AXS D2 SJC FRT/RT F20 1300

00.7918.261.000 AM ED APEX AXS D1 SJC REAR/LFT F20 2000

00.7918.261.001 AM ED APEX AXS D1 SJC REAR/RT F20 2000

00.7918.261.002 AM ED APEX AXS D1 SJC FRT/LFT F20 1300

00.7918.261.003 AM ED APEX AXS D1 SJC FRT/RT F20 1300

11.7018.078.000 ED EXCHANGE KIT RED ETAP AXS LEFT

11.7018.078.001 ED EXCHANGE KIT RED ETAP AXS RIGHT

11.7018.078.002 ED EXCHANGE KIT FORCE D1 ETAP AXS LEFT

11.7018.078.003 ED EXCHANGE KIT FORCE D1 ETAP AXS RIGHT

11.7018.078.004 ED EXCHANGE KIT RIVAL ETAP AXS LEFT

11.7018.078.005 ED EXCHANGE KIT RIVAL ETAP AXS RIGHT

11.7018.078.008 ED EXCHANGE KIT FORCE D2 ETAP AXS LEFT

11.7018.078.009 ED EXCHANGE KIT FORCE D2 ETAP AXS RIGHT

11.7018.078.010 ED EXCHANGE KIT APEX AXS LEFT

11.7018.078.011 ED EXCHANGE KIT APEX AXS RIGHT

11.7018.079.000 SHIFTER CLAMP KIT ELECTRONIC SHIFTER DISC BRAKE (ED) RED FORCE ETAP AXS PAIR

11.7018.079.001 SHIFTER CLAMP KIT ELECTRONIC SHIFTER DISC BRAKE (ED) RIVAL ETAP / FORCE D2 AXS PAIR

Ulteriori dettagli sul richiamo saranno resi noti successivamente attraverso i canali ufficiali di Sram