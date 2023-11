L’app per scoprire le bellezze di Napoli in bicicletta

Per visitare Napoli in bicicletta arriva “MANN in Bike”, un’app ideata per accompagnare gli utenti alla scoperta della città metropolitana partenopea e delle bellezze del suo territorio attraverso il cicloturismo. L’app segue la vocazione ecologica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN). Si tratta di un progetto multidisciplinare curato da un team di esperti, tra cui Paolo Giulierini, Daniela Savy, Riccardo Motti, Francesca Scamardella, Luca Simeone e Ludovica Lanzuise (per Procida).

Visitare Napoli in bicicletta

Tutti gli itinerari prendono il via dal MANN (che è dotato di un’area bike esterna con rastrelliere, ricariche per bici elettriche, fontanella) e Bicycle House nella Galleria Principe (afferente alla rete ExtraMann progettata dall’Università Federico II nel quadro di OBVIA per il MANN).

I 4 itinerari disponibili

1. Napoli Ovest

Questo itinerario comprende visite al Teatro Bellini, CSI Gaiola Pausylipon, la Chiesa di San Gennaro a Pozzuoli, l’Anfiteatro Flavio, il Serapeum, il Tempio di Apollo nel lago d’Averno, le Terme di Baia, la Casina Vanvitelliana, il Lago Miseno, la Piscina Mirabile, il Castello Aragonese e il Museo Archeologico di Baia.

2. Napoli Procida

Questo itinerario dedicato all’isola di Procida ti porterà a esplorare la Marina Grande, Palazzo Merlato, i limoneti, il faro, il cottimo, la Torre Aragonese in contrada Pozzovecchio, la spiaggia del postino, la Parula, l’isolotto di Vivara, il belvedere Centane, la casa di Graziella, Marina di Corricella, piazza dei Martiri, Santa Margherita nuova, Palazzo d’Avalos e l’Abbazia di San Michele.

3. Napoli Est

Questo itinerario include la Circumvesuviana, San Giovanni a Teduccio Polo UNINA, Pietrarsa, il MAAV Museo del vino, Portici Reggia MUSA e Orto Botanico, Villa Campolieto e Ercolano.

4. MANN e il Mare

Questo percorso ti permetterà di esplorare l’Acquedotto del Serino, la Necropoli Ellenistica, Pietrasanta, la Chiesa dell’Arte della Seta, la Chiesa di San Pietro Martire, il Porto Immacolatella, il sito archeologico in Piazza Municipio, la Metro dell’Arte, il Palazzo Reale e il Molo San Vincenzo.

App in italiano e in inglese

L’app MANN in Bike – disponibile su Google Play e App Store – e offre numerose funzionalità sia in italiano che in inglese. Le sue caratteristiche includono sezioni dedicate alla descrizione degli itinerari, suddivisi per punti di interesse con collegamenti a immagini di opere d’arte del MANN, geolocalizzazione dell’utente e dei siti di interesse, la possibilità di filtrare il tipo di percorso e l’indicazione dei livelli di difficoltà degli itinerari.

Alla scoperta di Napoli in bicicletta

L’app è stata sviluppata da SPICI con il contributo di Hack The Duck Srl, sotto la direzione di Mariangela Contursi (Dg). È uno strumento utile per esplorare Napoli e i suoi dintorni in bicicletta, permettendo agli appassionati di cicloturismo di godere delle ricchezze culturali e naturali della Regione Campania.