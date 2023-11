Milano: ritorna la Ciclabile Umana in Viale Monza per la sicurezza stradale

L’appuntamento con la Ciclabile Umana è fissato per venerdì 10 novembre 2023 a Milano, dove in Viale Monza si terrà una mobilitazione civica volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e il Comune sulla necessità di preservare le ciclabili della città e l’incolumità di chi pedala a Milano. A un anno esatto dalla prima manifestazione, l’iniziativa #proteggiMI tornerà in strada nello stesso luogo per festeggiare il suo primo compleanno e ribadire che molto è ancora da fare per rendere Milano una città più sicura e sostenibile.

Un’immagine della prima edizione della Ciclabile Umana in Viale Monza a Milano (10 novembre 2022)

Milano: la Ciclabile Umana in Viale Monza / 2

L’iniziativa è un flash-mob che mira a creare a Milano una “Ciclabile Umana” per attirare l’attenzione sul problema dell’abuso delle ciclabili come parcheggio e area di sosta irregolare. Questa iniziativa pacifica è organizzata da persone e organizzazioni che condividono la visione di una “Città delle Persone”, una città in cui meno auto significhi maggiore sicurezza e una minore impronta ambientale.

L’obiettivo di #proteggiMI è sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare il Comune di Milano a prendere azioni concrete per proteggere i ciclisti e i pedoni dalla pericolosa inciviltà di coloro che utilizzano le ciclabili come parcheggio illegale.

Che cosa accadrà durante l’evento?

Il ritrovo è fissato per venerdì 10 novembre alle ore 7:30 di mattina in Viale Monza 81, all’angolo con via Martiri Oscuri (MM Rovereto). I partecipanti si disporranno in una lunga fila indiana a ridosso della linea bianca della corsia ciclabile per proteggere chi pedala in quel tratto di strada, in particolare genitori con bambini e chi utilizza la bici come mezzo di spostamento urbano.

La “Ciclabile Umana” durerà fino alle 8:30, dando a quanti più cittadini possibile l’opportunità di partecipare. Dopo le 8:30, i partecipanti si sposteranno insieme verso la nuova strada scolastica di Via Beroldo per un momento di convivialità e condivisione.

L’invito a partecipare è esteso a tutti, non solo ai ciclisti. Anche le famiglie con bambini sono incoraggiate a prendere parte all’iniziativa e a utilizzare la ciclabile umana come dimostrazione del loro sostegno all’obiettivo di rendere Milano più sicura e sostenibile.

Alcuni momenti della prima edizione della Ciclabile Umana in Viale Monza a Milano (10 novembre 2022)

Perché partecipare alla Ciclabile Umana

Questa manifestazione è una chiamata all’azione per il Comune di Milano affinché adempia alle promesse fatte in passato, inclusa l’attivazione di una squadra di vigili in bicicletta con il compito specifico di presidiare le ciclabili a rischio di parcheggio selvaggio. La Ciclabile Umana rappresenta anche l’opportunità per ribadire le richieste contenute nella lettera “Città delle Persone,” sostenuta da oltre 200 associazioni e oltre 5.000 cittadini: