12.000 km in bici ogni anno: chi è il “Professore Matto” ospite di Bikeitalia Live

La Stampa pubblica a metà ottobre di un professore che per andare a scuola lascia a casa la macchina, salta sulla sua bici e percorre 18 chilometri all’andata e 18 chilometri al ritorno, da Barge a Saluzzo. Tutti i giorni (o quasi).

Adv

Noi di Bikeitalia lo abbiamo preso subito in simpatia, perciò vogliamo presentarvelo prima di averlo ospite durante il prossimo Bikeitalia Live.

Enrico Pegone e i suoi studenti, foto tratta dall’articolo de La Stampa

Enrico Pegone, docente di lingua e letteratura italiana al Liceo Bodoni di Saluzzo, utilizza sin dal 2005 la bicicletta per coprire la tratta casa-lavoro. Questa abitudine gli consente di accumulare ogni anno circa 12.000 chilometri in bicicletta.

Per il professore la scelta di muoversi in bici non è un’impresa straordinaria, ma una modalità normale di pendolarismo. La sua prospettiva è stata influenzata positivamente durante un’esperienza Erasmus in Belgio, dove ha notato che l’uso della bicicletta era comune tra studenti e lavoratori.

Niente fanatismi, la bici è per tutti

Il Prof. Enrico non è un fanatico della bicicletta, non è un ciclista estremo, non è uno sportivo all’ennesima potenza. È una persona che ci tiene a sottolineare che chiunque, con un po’ di allenamento e pazienza, può adottare questa pratica. Soprattutto per il bike-to-work.

Il docente ammette che la bicicletta potrebbe non essere sempre la scelta ideale, specialmente durante l’inverno, con le temperature più basse e il buio, perciò non nasconde che con il tempo avverso a volte lascia la bici in favore dell’auto.

Non di soli spostamenti lavorativi è fatta l’esperienza del professore. Infatti anche durante le vacanze la bicicletta è diventata il mezzo di trasporto preferito, tanto che lo scorso anno ha compiuto il pellegrinaggio lungo il Cammino di Santiago proprio sulle due ruote.

Enrico Pegone non è l’unico ciclo-pendolare del liceo Bodoni, infatti anche la professoressa di scienze Elena Giuliana e suo marito Alberto Mazzucotelli, tecnico di laboratorio, hanno adottato la bicicletta come mezzo di trasporto per raggiungere l’istituto. Nonostante alcune sfide, come il traffico e le condizioni meteorologiche talvolta avverse, questo trio dimostra che la cultura delle due ruote sta gradualmente guadagnando terreno.

Rispondere alle critiche

Pegone affronta con calma le critiche che riceve per il tempo impiegato nei suoi spostamenti in bicicletta – un’ora contro i 25 minuti che impiegherebbe in auto. E si domanda su come sarebbe speso altrimenti il tempo: magari guardando lo schermo di uno smartphone? Allora meglio pedalare.

Questa visione bike friendly del bike to work sta ispirando i suoi studenti e i colleghi, contribuendo a promuovere uno stile di vita più sostenibile all’interno e al di fuori delle mura della scuola.

Se volete saperne di più su questo professore in bicicletta, non perdete Bikeitalia Live giovedì 16 novembre alle ore 13.30 in diretta YouTube, Facebook e LinkedIn.

Clicca qui per aggiungere un reminder al tuo calendar