Sicilia in bicicletta, arte e cultura: ebook gratuito

Poche cose come la bellezza della Sicilia hanno saputo mettere d’accordo poeti e letterati di tutto il mondo e di ogni epoca.

Che si parli del mare, dei paesaggi, dei profumi, delle sue radici storiche e culturali o semplicemente della ricchezza della sua tavola, la Sicilia è riuscita a sedurre chiunque l’abbia vissuta per pochi giorni o per una vita.

Sicilia in bicicletta: scarica l’ebook gratuito

La bicicletta è quello strumento che, a un ritmo lento ma non troppo, è in grado di offrire a chi la usa uno sguardo attento e una visione dettagliata dei panorami che attraversa.

La Sicilia è una terra straordinariamente ricca di dettagli e che può offrire emozioni uniche a chi non ha fretta di attraversarla per arrivare a destinazione.

Questo ebook nasce quindi come una guida introduttiva alla conoscenza della Sicilia in bicicletta ed è pensato per tutti coloro che vogliono abbandonarsi al fascino dei suoi borghi, dei resti archeologici e ai sapori della sua tavola.

Sicilia in bicicletta, per scoprire senza fretta le tante bellezze dell’isola

Qui presentiamo quattro itinerari che vi porteranno alla scoperta dei paesi e delle città del Barocco siciliano, quindi nella parte orientale dell’isola; a ovest inseguendo i resti delle civiltà della Magna Grecia indugiando tra esperienze enogastronomiche e momenti rilassanti con i piedi a mollo nel mare nostrum; sfruttando le potenzialità delle ebike affronteremo quindi il parco delle Madonie e la pista altomontana dell’Etna.

Il nostro obiettivo, qui, non è farvi innamorare della Sicilia, perché sarebbe troppo facile, ma piuttosto suggerirvi un modo alternativo di scoprirla per uscire dai luoghi comuni.

Nel dodicesimo secolo, l’imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II di Svevia disse “non invidio a Dio il paradiso perché sono ben felice di vivere in Sicilia”. Noi che l’abbiamo girata in lungo in largo in bicicletta (cioè a una velocità molto simile a quella dell’imperatore), non possiamo che dargli ragione.

Buon viaggio a tutti voi, quindi, che siete in procinto di avventurarvi in questo paradiso che sorge al centro del Mediterraneo, clicca qui per scaricare l’ebook gratuito