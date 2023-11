Honda presenta la sua prima ebike

La casa giapponese Honda, ispirata dalle mosse di praticamente tutti gli altri principali produttori di veicoli a motore, ha recentemente presentato la sua prima ebike: la Honda eMtb Concept.

La bici a pedalata assistita è stata mostrata al Japan Mobility Show a Tokyo, dove si è unita a diversi altri debutti futuristici e/o di espansione del marchio da parte di altre importanti aziende motociclistiche e automobilistiche giapponesi (come la Yamaha).

Honda eMtb Concept: un prototipo realistico

Il prototipo della Honda eMtb assomiglia molto a una ebike da downhill e ha un design piuttosto semplice e realistico. A differenza di alcuni prototipi di ebike piuttosto fantasiosi, quello della Honda sembra un mezzo che effettivamente potrebbe arrivare alla produzione. È una tendenza che ultimamente si vede sui prototipi di ebike degli ultimi tempi, dimostrando che alcuni di questi potrebbero un giorno imboccare la strada della produzione e poi sbarcare sul mercato.

Motore a trasmissione centrale Brose

La ebike è equipaggiata, secondo quanto riferito, da un motore a trasmissione centrale Brose e non da uno appositamente realizzato da Honda: utilizzando componenti esistenti per ebike, la casa giapponese ha potuto concentrarsi maggiormente sull’aspetto complessivo della bici e sul suo design strutturale, lasciando le parti della bici alle aziende che le producono già da decenni.

Caratteristiche della ebike Honda

La ebike Honda con telaio in alluminio è biammortizzata, utilizza una trasmissione SRAM Eagle AXS, freni a disco idraulici Shimano, sospensioni Fox anteriori e posteriori, un reggisella telescopico RockShox Reverb, ruote DT Swiss XM 1700 e pneumatici Maxxis Minion DHF.

Una eMtb per stare a contatto con la natura

Per Honda, l’obiettivo era quello di combinare esperienze motociclistiche e ciclistiche in un unico prodotto in grado di affrontare terreni montuosi. Come ha spiegato l’azienda: “L’ebike-prototipo di Honda espande il campo della mobilità nella natura. Risalire agevolmente con assistenza elettrica, questa bici offre una nuova esperienza di guida che unisce il divertimento delle moto e il divertimento di una mountain bike. È stata sviluppata per consentire a chiunque di godersi in modo più libero la guida su sentieri montuosi”.

Honda è lontana dall’essere la prima casa automobilistica o produttore di motociclette a esplorare le biciclette elettriche come una possibile strada per l’espansione del marchio.

Honda dovrebbe produrre la bici e compensarla con la propria impronta di carbonio. Sarei un acquirente se non fosse eccessivamente costosa. Honda è ciò che GE era un tempo. Quando la GE entrava in una categoria, produceva il miglior prodotto disponibile.

Alcuni dei più famosi includono l’incursione nelle ebike di Harley-Davidson con Serial 1, l’importante espansione di Porsche nelle ebike con l’acquisto di aziende come Greyp e Fazua, oltre alle proprie ebike Porsche, e la vasta linea di biciclette elettriche di Peugeot.

Questa prima ebike presentata da Honda entrerà in produzione o resterà un semplice prototipo?