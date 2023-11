Cicloturismo: contributi per le piccole e medie imprese della Provincia di Varese

La Camera di Commercio di Varese ha aperto un bando per sostenere la filiera cicloturistica e le piccole e medie imprese del settore. La dotazione finanziaria, a fondo perduto, è di 50 mila euro ed è destinata a strutture ricettive e noleggi di biciclette.

I fondi sono stati messi a disposizione per dare ulteriore slancio al progetto #Varesedoyoubike che coinvolge operatori privati e istituzioni. L’obiettivo è promuovere il territorio nell’ambito del turismo in bicicletta.

Il bando della Camera di Commercio di Varese

L’intervento in questione prevede un contributo a fondo perduto pari al 70% dell’investimento ammissibile, con un tetto massimo di 10 mila euro. Affinché un investimento sia idoneo, deve raggiungere almeno la cifra di 3.000 euro.

L’obiettivo principale di questa agevolazione è sostenere interventi mirati, tra cui la realizzazione o il potenziamento di strutture ricettive bike-friendly, promuovendo il modello “bike hotel” per ampliare l’offerta di prodotti turistici sostenibili.

Inoltre, si punta ad arricchire l’offerta di servizi e prodotti cicloturistici integrati con il territorio, al fine di migliorare la fruibilità turistica e rafforzare il posizionamento competitivo della destinazione turistica varesina, con particolare attenzione alla sostenibilità.

Infine, l’intervento mira a sostenere processi di formazione e all’acquisizione di nuove competenze nell’ambito del cicloturismo, incoraggiando lo sviluppo di nuovi operatori economici nel settore turistico, in grado di rispondere ai trend emergenti della domanda turistica.

Invio domande entro il 12 dicembre 2023

La domanda per richiedere il contributo va trasmessa esclusivamente in modalità telematica entro le ore 17:00 del 12 dicembre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse. Per partecipare, consultare le indicazioni della Camera di Commercio, dove è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria.

Il progetto #Varesedoyoubike?

Il progetto #Varese DoYouBike? si propone di valorizzare le straordinarie ricchezze naturalistiche e culturali della provincia, immergendo i visitatori in un’esperienza cicloturistica completa e sostenibile.

Monte Piambello, Provincia di Varese

Attraverso questa iniziativa, si promuove un approccio integrato alla scoperta del territorio varesino, enfatizzando non solo la bellezza paesaggistica ma anche il patrimonio culturale unico della zona.

Con #Varese DoYouBike?, l’obiettivo è creare un legame sinergico tra la promozione del cicloturismo, la conservazione ambientale e la valorizzazione delle peculiarità locali, contribuendo così a consolidare la provincia di Varese come destinazione turistica a vocazione ciclistica.