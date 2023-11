Sicilia in bicicletta, sport e avventura: ebook gratuito

La Sicilia è una terra che come poche altre ha saputo sedurre artisti, registi e scrittori che qui hanno ambientato storie senza tempo e che saranno ricordate per sempre.

Eppure la Sicilia è molto di più delle rappresentazioni da cartolina che siamo ormai abituati a vedere: c’è una Sicilia che è impossibile raccontare se non gettandosi a capofitto, facendosi abbracciare da un territorio che osserva il trascorrere della modernità resistendo al cambiamento.

E così è un attimo passare dalle vivaci strade di Palermo, Catania e Trapani al silenzio delle campagne dell’entroterra e a paesini arroccati a mezzacosta sulla montagna, percorrendo strade ormai abbandonate e frequentate solamente da greggi al pascolo.

In questo piccolo volume, che non vuole essere in nessun modo esaustivo, ci siamo posti l’obiettivo di raccogliere un bouquet di itinerari per raccontare una Sicilia meno nota e per questo forse ancora più affascinante ed esclusiva, a tutti coloro che hanno gli occhi, le gambe e la testa per apprezzarla.

La Sicilia d’altronde dispone di una rete stradale tra le più estese, con una densità di popolazione tra le più basse in Europa.

Questo significa che il traffico qui è solamente il brutto ricordo di luoghi che si sono lasciati corrompere dalla modernità, mentre il tempo nell’entroterra è scandito dal susseguirsi delle stagioni.

Nel redigere questa rassegna di paesaggi mozzafiato e di strade imperdibili, abbiamo voluto prestare particolare attenzione ai servizi e alle esigenze specifiche di chi pedala perché sappiamo bene quanto è differente attraversare un territorio in bicicletta o in automobile.

Questa è, insomma, una guida pensata da ciclisti per altri ciclisti e realizzata in collaborazione con altri ciclisti che hanno pedalato su questi percorsi mille e mille volte.

E buon viaggio a tutti voi che avrete il coraggio e la forza di sfidarvi per affrontare tutta questa maestosa bellezza. Clicca qui per scaricare l’ebook gratuito.