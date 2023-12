BAM! Il raduno europeo dei cicloviaggiatori compie 10 anni

Il BAM!, il famoso raduno europeo dedicato ai viaggiatori in bicicletta, si prepara a festeggiare la sua decima edizione a Mantova dal 7 al 9 giugno 2024. Migliaia di ciclisti provenienti da ogni angolo dell’Europa convergeranno nella pittoresca cornice dei laghi di Mantova per condividere la loro passione per il viaggio in bicicletta.

(ritaglio da foto di Chiara Redaschi)

Il BAM! compie 10 anni

Il BAM! – acronimo di Bicycle Adventure Meeting – è il più grande raduno in Europa dedicato ai viaggiatori in bicicletta. Bikepacking, cicloturismo classico, grandi viaggi, gravel, esplorazione in bicicletta, ultracycling e viaggi per famiglie: tutte le anime del viaggio su due ruote si incontrano ogni anno a questa iniziativa che nel 2024 festeggerà le 10 primavere.

Dopo aver attraversato località suggestive come Livigno, Noale (VE) e il Rifugio Lausen (VR), il BAM! fa ritorno a Mantova, dove i partecipanti avranno l’opportunità di piantare la loro tenda di fronte ai maestosi laghi, creando un’atmosfera unica e indimenticabile.

Le tende al BAM! Il raduno europeo dei cicloviaggiatori

Un evento unico nel suo genere

L’essenza del BAM! risiede nella sua filosofia semplice e coinvolgente: raggiungere il raduno in bicicletta partendo direttamente da casa propria. Questo invito, esteso a ciclisti esperti e neofiti, ha spinto migliaia di appassionati a mettersi in sella, partendo da regioni remote come la Sicilia, la Germania e oltre.

Dieci anni dopo la sua prima edizione, il BAM! è diventato un evento unico nel suo genere, attirando partecipanti sempre più numerosi e stimolando chilometri sempre più lunghi per raggiungere il festival. Questi percorsi diventano esperienze condivise, incontri significativi e fonti inesauribili di passione.

foto di Chiara Redaschi

Programma e posti tenda

Il programma dell’evento, che si svolgerà dal venerdì pomeriggio alla domenica, offre una varietà di attività, tra cui musica, incontri, workshop e pedalate, mantenendo un approccio informale che permette a ciascun partecipante di interpretare il raduno secondo le proprie inclinazioni, sempre nel contesto della voglia di condividere, divertirsi e creare ricordi duraturi.

Il BAM! non è solo una festa straordinaria ma anche un’opportunità per immergersi in un mondo ricco di apprendimento: dalla meccanica alla fotografia, dalla scrittura all’illustrazione, dall’alimentazione alla pianificazione dei viaggi invernali, fino alla sostenibilità e alla cartografia.

Come sempre, l’evento è gratuito, con la possibilità di acquistare i posti tenda presto disponibili. Ulteriori dettagli sono reperibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.bameurope.it.

foto di Chiara Redaschi foto di Chiara Redaschi

Le esperienze dei cicloviaggiatori

In occasione della decima edizione, il BAM! promette un programma particolarmente ricco, incentrato sulle esperienze dei viaggiatori. Eleonora Bujatti, una degli organizzatori dell’evento, afferma: “Vorremmo che chi arriva al BAM! cogliesse l’occasione per fare un vero viaggio in bici, allontanandosi dalla strada più breve, mettendosi in gioco, andando ad esplorare, per poi raccontarlo a Mantova, durante il festival. Questo è per noi il modo più bello per celebrare la filosofia del viaggio che BAM! rappresenta”.