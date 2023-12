Ford e Volkswagen: nuove tecnologie sui veicoli per aumentare la sicurezza dei ciclisti

Le strade cittadine sono spesso teatro di incidenti tra i diversi utenti: uno dei rischi più comuni in città è la collisione con biciclette, scooter o motocicli quando un guidatore apre la porta senza rendersi conto della loro presenza. La casa automobilistica Ford, con l’obiettivo di ridurre questi incidenti e migliorare la sicurezza sulle strade per chi pedala, ha introdotto la tecnologia Exit Warning sul suo nuovo veicolo commerciale Ford Transit Custom, recentemente insignito del titolo di International Van of the Year 2024.

Exit warning di Ford: una delle tecnologie per aumentare la sicurezza dei ciclisti

Sensori anticollisione

Il sistema Exit Warning si avvale di avanzate tecnologie radar e sensori per identificare la presenza di biciclette, scooter e motocicli in arrivo, avvertendo prontamente il conducente del potenziale rischio di collisione quando si apre la porta del veicolo. Questa soluzione si propone di aumentare la consapevolezza del guidatore e prevenire situazioni pericolose.

Come funziona la tecnologia Ford

In caso di rilevamento di una situazione a rischio, indicatori LED situati sugli specchietti retrovisori si illuminano all’esterno del veicolo, contemporaneamente al riprodursi di un segnale acustico nell’abitacolo e all’apparire di un avviso sul cruscotto. L’obiettivo è fornire avvisi chiari e immediati al conducente, mitigando così il potenziale pericolo.

Per evitare attivazioni inutili, il sistema Exit Warning si attiva solo quando altri utenti della strada si avvicinano al veicolo con una velocità superiore ai 7 chilometri all’ora, garantendo un funzionamento efficiente e mirato. Un punto di forza di questa tecnologia è la sua operatività su entrambi i lati del veicolo, rendendola particolarmente efficace in situazioni in cui conducente o passeggeri escono dal lato passeggero vicino a piste ciclabili parallele alla strada.

Hans Schep, General Manager di Ford Pro, Europe, ha commentato l’importanza di questa innovazione, affermando: “I van sono la linfa vitale delle nostre città. Sappiamo che consegnare centinaia di pacchi al giorno può essere difficile e impegnativo per i driver – soprattutto in questo periodo dell’anno. Con l’Exit Warning, il nuovo Transit Custom rende le giornate al volante più sicure per i conducenti Ford Pro e per gli altri utenti della strada”.

L’Exit Warning non è limitato al Transit Custom; è disponibile anche sul nuovo multi-activity vehicle Tourneo Custom e sarà presto esteso ad altri veicoli Ford, incluso il crossover 100% elettrico Ford Explorer nel corso del 2024. La sua presenza contribuirà anche alla valutazione Euro NCAP sulla sicurezza dei veicoli.

Volkswagen prevede anche il blocco apertura porte

Nel frattempo, Volkswagen (VW) sta introducendo una tecnologia simile in Europa, ma il suo sistema è principalmente rivolto ai veicoli passeggeri come il nuovo Tiguan, Passat, Golf, ID.4 e ID.5. Come le Ford precedentemente menzionate, questi veicoli illumineranno gli specchietti laterali se rilevano la presenza di una bicicletta quando viene aperta una porta. In aggiunta a ciò, emetteranno anche un segnale acustico per fornire un avvertimento uditivo agli apriporta.

Tecnologie per la sicurezza dei ciclisti: i sensori Volkswagen che avvertono il guidatore dell’auto e bloccano le portiere

Tuttavia, la nuova berlina VW ID.7 va un passo oltre. Oltre agli avvisi visivi e sonori, l’auto può anche impedire l’apertura della porta del tutto se qualcuno cerca di aprirla nonostante gli avvisi. La porta rimane bloccata solo per un breve periodo, ma il sistema continua a funzionare anche dopo che il veicolo elettrico è stato spento per un massimo di tre minuti.