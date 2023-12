L’ebike più sostenibile del mondo è francese (e senza batteria)

Uno dei temi ricorrenti quando si parla di ebike riguarda la questione delle batterie, non solo per quanto riguarda l’autonomia della bici a pedalata assistita ma anche per il loro impatto ambientale e lo smaltimento alla fine del ciclo di vita. Dalla Francia arriva una novità che supera il concetto di batteria al litio “tradizionale” per come la conosciamo: l’ebike Pi-POP, dopo sette anni di ricerca e sviluppo, è arrivata oggi alla terza generazione e si presenta come una bici a pedalata assistita a supercondensatori, senza batteria. Un prodotto progettato dunque per minimizzare il proprio impatto ambientale. Vediamo come è fatto e come funziona.

L’ebike a supercondensatori senza batteria

La bicicletta Pi-POP a pedalata assistita a supercondensatori presenta alcune caratteristiche distintive: è un’ebike priva di batteria e ha una tecnologia proprietaria brevettata senza litio; i supercondensatori (che hanno una durata di vita di 10-15 anni) garantiscono un sistema di assistenza alla pedalata attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, praticamente in qualsiasi condizione e senza la necessità di una presa di corrente, perché l’energia necessaria per ricaricare i supercondensatori è prodotta direttamente dalle pedalate e dalle frenate. Questa tecnologia consente una rigenerazione continua, rendendo l’assistenza alla pedalata sempre disponibile.

Una city bike assistita in taglia unica

L’ebike di presenta come una bici in un’unica taglia (unisex e adatta a persone con un’altezza compresa tra 155 e 185 centimetri), la classica city bike da passeggio con una forma che ricorda i mezzi del bike sharing. Nella scheda di presentazione l’azienda sostiene che questa bici a pedata assistita offra “un’esperienza di guida piacevole, ludica e sicura, adatta a tutte le esigenze”, rendendo le persone che pedalano consapevoli dell’energia che producono in sella.

Non solo una bici: uno stile di vita

“Pi-POP non è solo una bicicletta, ma uno stile di vita che si adatta a te. Seleziona un modello unico al mondo, senza litio, con freno motore e uno spirito sereno che ti permetterà di goderti al massimo ogni tuo spostamento”, si legge sul sito aziendale dell’ebike francese senza batteria. La filosofia alla base di Pi-POP mira a ridurre l’impatto ambientale, massimizzando la durata e minimizzando il consumo di risorse.

Caratteristiche tecniche dell’ebike Pi-POP

Assistenza Elettrica Automatica Pi-POP: Fino a 25 km/h 24/7

Sistema di stoccaggio dell’energia: supercondensatori

Telaio: in alluminio, adatto a persone alte da 1.55 a 1.85 metri

Dimensioni dell’ebike: 200cm x 120cm x 70cm

Peso: 21.7 kg

Colore: bianco

Ruote: Jantes Mach1, 28 pollici, doppia parete, montaggio Velox

Pneumatici: Michelin World Tour VTC urban 700×35 (37-622)

Motore/Rigeneratore: Aikema Electric Drive Systems AKM100SX 250W – 45N.m

Freni a disco: TEKTRO MD-M280. Disco Ø180 mm

Forcella ammortizzata ZOOM 141D

Deragliatore posteriore: Shimano Tourney RD-TY300D a 7 velocità

Cassetta pignoni: 12-28 denti; monocorona anteriore 42 denti

Sistema di cambio: Shimano RevoShift a 7 velocità

Sella: SELLE ROYAL Ellipse Relaxed con imbottitura 3D SkinGel

Parafanghi anteriore e posteriore; portapacchi posteriore

Prezzo: 2.450 € IVA inclusa

L’ebike Pi-POP a supercondensatori senza batteria rappresenta certamente un mezzo sui generis, diverso dalle altre bici a pedalata assistita. La tecnologia basata sulla frenata rigenerativa e sull’accumulo di energia delle pedalate consente di mantenere sempre carichi i supercondensatori senza spendere soldi in ricariche tramite prese di corrente. Le altre caratteristiche tecniche sono del tutto simili a quelle di una city bike a pedalata assistita.

Per maggiori informazioni consultare l’indirizzo: www.pi-pop.fr