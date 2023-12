Nasce l’intergruppo parlamentare “Mobilità Ciclabile – Italia in Bici”

Il 12 dicembre, presso Montecitorio, è stato presentato il nuovo intergruppo parlamentare “Mobilità Ciclabile – Italia in Bici”. L’iniziativa, promossa dall’onorevole Davide Bergamini, si propone di promuovere il mondo della mobilità ciclabile e del cicloturismo in Italia. La sua formazione è stata possibile grazie all’impegno della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), che ha lavorato in collaborazione con Bergamini e altri attori chiave.

Intergruppo parlamentare “Mobilità Ciclabile – Italia in Bici”

Il presidente dell’intergruppo, l’onorevole Davide Bergamini (Lega), ha sottolineato che si tratta di un gruppo trasversale, già composto al momento da una trentina di parlamentari provenienti da tutte le forze politiche. Questo dimostra l’interesse e l’attenzione bipartisan per la promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo nel contesto italiano.

L’onorevole Bergamini ha annunciato l’intenzione del gruppo di iniziare a lavorare attivamente nei primi mesi del 2024, organizzando una serie di incontri tematici per approfondire le singole materie e contribuire dal punto di vista legislativo. L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza dei ciclisti e promuovere lo sviluppo del settore, che può portare significativi benefici al territorio italiano.

Giuliano Giubelli, vicepresidente di FIAB, ha sottolineato l’importanza di questo “traguardo di partenza” e ha evidenziato il ruolo cruciale del Parlamento nel prendere decisioni concrete che influenzano la mobilità sostenibile.

Giuliano Giubelli, vicepresidente FIAB (a sinistra) | Davide Bergamini, deputato della Repubblica (Lega)

Obiettivi

FIAB ha sottolineato che il 45% degli spostamenti quotidiani avviene con auto privata per tragitti tra 2 e 10 km, e addirittura il 30% è sotto i 2 km (Fonte: Isfort, 20° Rapporto sulla mobilità degli italiani, novembre 2023). Questo sottolinea il potenziale di cambiamento che può derivare dall’adozione della bicicletta per spostamenti brevi.

Le finalità dell’intergruppo parlamentare “Mobilità ciclabile – Italia in Bici” includono la promozione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e salutare, l’incentivazione della realizzazione di piste ciclabili nelle città, l’implementazione di iniziative per la sicurezza di ciclisti e pedoni, e il supporto alla crescita del cicloturismo come volano di turismo sostenibile a livello nazionale.

Adesioni

I parlamentari che finora hanno aderito al nuovo intergruppo “Mobilità Ciclabile – Italia in Bici” sono: On. Davide Bergamini (presidente), On. Ouidad Bakkali, On. Gianangelo Bof, On. Francesco Emilio Borrelli, On. Luca Cannata, On. Andrea Casu, On. Laura Cavandoli, On. Sergio Costa, On. Augusto Curti, Sen. Concetta Damante, On. Eleonora Evi, Sen. Dario Franceschini, On. Valentina Ghio, On. Francesca Ghirra, On. Dario Giagoni, On. Naike Gruppioni, On. Simonetta Matone, On. Giovanna Miele, On. Jacopo Morrone, On. Attilio Pierro, On. Francesco Maria Rubano, On. Paolo Emilio Russo, Sen. Ivan Scalfarotto, Sen. Elena Sironi, Sen. Luigi Spagnoli, On. Luca Squeri, Sen. Erika Stefani, On. Rosaria Tassinari, Sen. Elena Testor, On. Alessandro Urzì, On. Stefano Vaccari, On. Luana Zanella, On. Filiberto Zaratti, On. Gianpiero Zinzi.

Il video integrale della conferenza del 12 dicembre è disponibile sul sito della Camera dei Deputati [a questo link] e offre l’opportunità per approfondire ulteriormente i dettagli e le prospettive del nuovo intergruppo parlamentare “Mobilità Ciclabile – Italia in Bici” che si è recentemente costituito.