Pedalate in Faccia | Milano: sicurezza stradale e corsie ciclabili sotto accusa

Leggiamo con stupore sul Corriere della Sera del 28 dicembre la notizia che i due pm che seguono l’incidente di Cristina Scozia, la ciclista travolta e uccisa dalla persona alla guida di una betoniera a Milano, starebbero ‘studiando’ l’adeguatezza delle corsie ciclabili, nell’ipotesi che percorsi non protetti da cordoli “…spesso disorientino ciclisti e automobilisti”, o almeno così riporta il cronista.

Vorremmo liberare i pm da tale gravoso impegno, e pertanto suggeriamo loro di recarsi in qualunque altra città estera (ma basta street view che si risparmia) per rendersi immediatamente conto che le corsie ciclabili sono da decenni pacificamente utilizzate ovunque nel mondo e, soprattutto, di inforcare una bicicletta per provare altrettanto immediatamente la differenza esistente tra avere o non avere quella benedetta striscia che tanto allarme sociale sta sollevando.

Potranno così utilizzare il tempo in tal modo liberato occupandosi di altre marginali questioncelle, quali il crimine organizzato, l’evasione fiscale dilagante, le morti sul lavoro e la strage dei femminicidi.