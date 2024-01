Milano, ciclista investito e ucciso nella notte in zona Porta Romana

Il primo morto in bicicletta a Milano, nel 2024, si chiamava Ivano Calzighetti: 36 anni compiuti pochi giorni fa, alla vigilia di Natale. Investito e ucciso nelle prime ore di questa notte mentre si trovava in bicicletta all’incrocio tra via Pistrucci e viale Umbria, in zona Porta Romana. Lascia la compagna e un figlio di due anni.

Milano: il luogo dell’investimento del ciclista Ivano Calzighetti (foto Il Giorno)

Ciclista investito e ucciso nella notte

L’incidente – il primo mortale del 2024 a Milano, dopo un 2023 funestato di numerosi episodi analoghi – è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino in un incrocio regolato da semaforo (che, nonostante l’ora tarda, era funzionante, ndr). La dinamica dell’accaduto – come riportano le agenzie – suggerisce che uno dei veicoli coinvolti potrebbe aver attraversato con il semaforo rosso. A meno che l’investimento non si sia verificato durante una svolta, quando entrambi i mezzi avevano il verde.

Una venticinquenne alla guida di una Peugeot 208, proveniente da piazzale Lodi e diretta verso viale Piceno, ha colpito la ebike di Calzighetti che attraversava viale Umbria da via Maestri Campionesi in direzione Pistrucci. Ed è stata denunciata per omicidio stradale.

I rilievi dopo la collisione

Gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno effettuato i rilievi e raccolto la testimonianza della conducente della Peugeot, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Calzighetti abitava nelle vicinanze del luogo dell’incidente e probabilmente stava rientrando a casa.