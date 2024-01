Portabici per auto: l’ennesima norma contro i ciclisti inutile e inapplicabile

I portabici per auto consentono di trasportare agevolmente le biciclette: un metodo che negli ultimi tempi è diventato sempre più comune, soprattutto grazie ai pratici modelli posteriori da gancio traino. Questi sistemi rappresentano una soluzione omologata, sicura ed efficiente per trasportare le biciclette, ancorandosi in modo specifico al veicolo. Tuttavia, una recente normativa emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto nuovi obblighi e restrizioni, imponendo il collaudo presso la Motorizzazione Civile per i portabici che interferiscono con i dispositivi di illuminazione posteriore del veicolo. Inoltre tale norma è retroattiva e la cosa sta provocando non pochi problemi a chi già possedeva portabici per auto omologati.

Portabici per auto: che cosa dice la nuova normativa

La Circolare Numero 25.981, pubblicata il 6 settembre 2023, ha introdotto nuove restrizioni per i portabici auto posteriori da gancio traino. Secondo questa normativa, è obbligatorio sottoporre a collaudo presso la Motorizzazione Civile ogni portabici che ostacoli anche parzialmente i dispositivi di illuminazione posteriori del veicolo, anche se sono replicati in modo fedele. Questa disposizione comporta costi aggiuntivi e tempi di attesa per i proprietari di tali sistemi.

La normativa specifica che se l’installazione del supporto per biciclette non ostacola i dispositivi di illuminazione, la segnalazione visiva o la targa del veicolo, non è necessario applicare una targa ripetitrice né ripetere tali dispositivi. Ciò evita il collaudo per l’aggiornamento della Carta di Circolazione o del Documento Unico del veicolo. Resta comunque l’obbligo di installazione del cartello catarifrangente bianco e rosso relativo ai carichi sporgenti per le bici trasportate su portabici posteriori per auto.

Tuttavia, se il portabici ostruisce la targa o le luci di segnalazione, è obbligatorio eseguire il collaudo presso la Motorizzazione Civile. In caso di esito positivo, l’Ufficio rilascerà un duplicato della Carta di Circolazione o del Documento Unico del veicolo, annotando la presenza della struttura portabiciclette con marca e tipo specificati.

Critiche, polemiche e ricorsi

La normativa ha sollevato critiche e polemiche per diversi motivi. In primo luogo perché questa novità, essendo retroattiva, limita i diritti dei consumatori che avevano precedentemente acquistato prodotti regolarmente omologati. La situazione si complica ulteriormente a causa di errori e incongruenze nel testo della circolare ministeriale, che non sono stati chiariti neanche dalle Motorizzazioni Civili interpellate. Una situazione di caos per il settore, tanto che Peruzzo – uno dei principali produttori italiani di portabici per auto – ha fatto anche ricorso al Tar (ricorso che però il Tar ha bocciato, ndr).

Una norma ambigua e contro i ciclisti

Tra le implicazioni critiche, i produttori di portabici per auto sottolineano che coloro che avevano acquistato un portabici prima della pubblicazione della circolare devono affrontare spese aggiuntive per circolare liberamente, con costi previsti tra 200 e 350 euro, oltre a un’attesa non quantificabile per mettersi in regola. Inoltre crea un’evidente disparità rispetto alla libera circolazione del mercato perché questa norma vale solo per gli italiani e non riguarda i cittadini europei.

La normativa presenta anche altre ambiguità, come la mancanza di specifiche sul collaudo in caso il carico trasportato copra targa e dispositivi luminosi: temi che neanche la successiva circolare di chiarimento ha spiegato nel dettaglio. Inoltre, la richiesta di occultare automaticamente i dispositivi di illuminazione originali quando si collegano le luci ausiliarie del portabici sembra poco pratica e non corrisponde alle configurazioni dei veicoli in commercio.

La recente normativa ha introdotto nuovi obblighi e complessità per i proprietari di portabici auto. La necessità di un collaudo presso la Motorizzazione Civile è ora obbligatoria in caso di interferenza con i dispositivi di illuminazione del veicolo. Tuttavia, le ambiguità presenti nella circolare e le critiche sollevate mettono in evidenza la necessità di una revisione e chiarezza in merito, per garantire una regolamentazione efficace e equa per tutti i conducenti.

La petizione online contro la norma sui portabici per auto

Intanto il 10 gennaio 2024 sulla piattaforma Change.org è partita una petizione online per chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rivedere la nuova norma vessatoria relativa ai portabici per auto: “Chiediamo quindi una revisione delle nuove normative in modo da rendere più accessibile l’utilizzo dei portabiciclette su gancio traino senza comprometterne la sicurezza stradale. Facciamo appello alle autorità competenti affinché prendano in considerazione le nostre preoccupazioni e lavorino con noi per trovare una soluzione equilibrata. Le nuove norme sono poi totalmente diverse da quelle vigenti nel resto di Europa, con evidente disparità”, si legge nel testo di presentazione della petizione che a poche ore dalla condivisione viaggia verso le 5.000 firme.