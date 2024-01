Pedale d’Oro: ecco il video-concorso per chi viaggia in bici

Sei pronto a trasformare il tuo cicloviaggio in un’avventura epica? La Fiera del Cicloturismo ti invita a condividere il tuo viaggio attraverso un coinvolgente video reportage nel contesto del concorso “Ciclo Corti di Viaggi Lunghi“.

Preparati a pedalare verso la gloria e a conquistare l’ambitissimo premio del “Pedale d’Oro” (che, diciamocelo, potrebbe non essere d’oro, ma è sicuramente il riconoscimento che ogni appassionato di cicloturismo desidera).

Il concorso è aperto a tutte le persone maggiorenni desiderose di raccontare la propria avventura in sella attraverso il potente mezzo dell’arte cinematografica. Non ci sono limiti alla creatività: puoi esplorare qualsiasi tecnica, luogo, tempo, colore e sapore che il tuo viaggio ha da offrire. L’importante è trasmettere la passione per il cicloturismo e ispirare gli altri a seguire la traccia lasciata dalle due ruote.

Le regole del concorso “Ciclo Corti di Viaggi Lunghi”

Le regole rappresentano le indicazioni per dirigere verso la giusta destinazione la creatività del tuo video-racconto.

Partecipazione aperta

Il concorso accoglie tutte le opere, siano esse individuali o collettive, inedite o già conosciute. La diversità è il punto di forza: ogni viaggio, ogni storia, è un contributo prezioso al mondo del cicloturismo. Libera la creatività e fatti portatore della tua unica visione del viaggio in sella.

Senza limiti di durata

I tuoi video non devono sottostare a limiti di durata minima o massima. Sii libero di narrare la tua storia in modo autentico, senza costrizioni temporali.

Libertà di espressione tecnica e narrativa

Ogni viaggiatore ha il suo stile unico, e noi celebreremo questa diversità. Sia che tu utilizzi una telecamera di ultima generazione o uno smartphone, che tu prediliga la narrazione tradizionale o sperimentale, il palco del concorso è il tuo campo di gioco. Tutte le tecniche, strumenti di registrazione e tipologie narrative sono benvenute.

Originalità al primo posto

Le tue opere devono essere permeate da originalità. I diritti d’autore sono sacri, a meno che tu non dimostri di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, utilizza materiale di tua proprietà. Il tuo viaggio è un’opera d’arte, e vogliamo che tu ne sia il legittimo autore.

La musica e la lingua

La musica nei tuoi video deve essere libera da diritti d’autore, a meno che tu non abbia il permesso dell’autore.

Il linguaggio del cicloturismo è universale, ma le opere devono essere presentate in italiano o, se in lingua straniera, sottotitolate in italiano o inglese.

Rispetto dello spirito e dei valori della Fiera

Opere che contengono linguaggio offensivo, immagini violente o sono in netto contrasto con lo spirito della Fiera del Cicloturismo saranno escluse. Manteniamo la bellezza e il rispetto al centro di questa competizione.

Pronti a raccogliere la sfida?

La Fiera del Cicloturismo è pronta a dare il via a questa incredibile avventura cinematografica. Libera la tua creatività, partecipa senza paura e lascia che il tuo viaggio sia l’ispirazione per altri. Siamo pronti a vedere le tue pedalate diventare leggenda. La strada è aperta, partecipa al “Ciclo Corti di Viaggi Lunghi” e lascia un’impronta indelebile nel mondo del cicloturismo. Buon viaggio!

Dettagli del Concorso

Il tema

Il cuore del concorso è il cicloviaggio. Racconta la storia, condividi le avventure vissute in bicicletta e cattura l’essenza del viaggio in un video coinvolgente.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte dal 17/01/2024 al 03/03/2024. Assicurati di inviare la tua opera prima della scadenza delle iscrizioni.

Votazione Online

Una parte fondamentale della classifica sarà determinata dalla votazione online, che si svolgerà dall’8/03/2024 al 31/03/2024. Fatti votare da amici, familiari e appassionati di cicloturismo per salire in classifica!

Premiazione

La premiazione avrà luogo sul palco della Fiera del Cicloturismo a Bologna il 6 Aprile 2024. Saranno consegnati tre premi in tre categorie:

“Pedale d’Oro”

Il prestigioso “Pedale d’Oro”, sarà assegnato all’opera vincitrice del concorso. Questo riconoscimento sarà conferito sommando il voto online e la selezione della Giuria. Premio della Giuria “Sella d’Oro” – una menzione d’onore

La Giuria, composta da esperti appassionati conferirà il “Premio della Giuria Sella d’Oro” come una menzione speciale. Questo premio è riservato a un’opera che si distingue per la sua originalità, creatività e capacità di catturare l’anima del cicloturismo. “Campanello d’Oro” – il voto del pubblico

Il pubblico ha il potere di influenzare e votare per le storie preferite. L’opera che raccoglierà il maggior numero di voti online sarà premiata con il “Campanello d’Oro”. Questo premio rappresenta il richiamo del pubblico, il suono delle pedalate che ha colpito il cuore degli spettatori. Una vittoria che sottolinea il potere universale e coinvolgente del racconto.

Come Partecipare

Per partecipare, consulta il bando di concorso disponibile sulla pagina ufficiale. Le iscrizioni possono essere effettuate dal 17/01/2024 al 03/03/2024.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli e domande, non esitare a scrivere all’indirizzo email [email protected].

Ricorda che è possibile compilare il form di iscrizione solo se in possesso di un account Google. In alternativa, è possibile inviare i dati richiesti all’indirizzo mail [email protected], caricando i file definiti nell’art.4 del Bando su un servizio di condivisione di file a scelta, come ad esempio WeTransfer.

Rendi intramontabile la tua avventura in sella e cerca di conquistare il “Pedale d’Oro”! Pedala, riprendi, vinci!