Bikeitalia Talks: cerchiamo narratori di sogni

Tra gli obiettivi della Fiera del Cicloturismo, a Bologna dal 5 al 7 aprile 2024, ci sono quello di convincere sempre più persone a sperimentare una vacanza in bici e quello di ispirare i viaggiatori per scegliere la prossima mèta.

Per questo, durante l’evento non solo ci saranno gli espositori a illustrare servizi e destinazioni, ma ci sarà anche un ricco calendario di talks e workshop che serviranno per prepararsi al viaggio.

I Bikeitalia Talks

Nello Spazio DumBo, location della Fiera del Cicloturismo, sarà allestito un’area dedicata al racconto di viaggio in bicicletta. Un palco dove verranno raccontate moltissime storie a pedali. Tra queste, anche le vostre storie.

Si cercano, dunque, narratori che sappiano trasmettere quella felicità incontenibile che ci riempie durante una vacanza sui pedali. Narratori che vogliano condividere con più persone possibili piccole o grandi avventure, per dipingere i paesaggi, i profumi e le sensazioni coinvolgenti che ci portiamo dentro.

Non c’è banalità nei viaggi in bicicletta

Qualunque sia la destinazione attraversata, “dall’Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno” per i Bikeitalia Talks cerchiamo storie avvincenti. Non solo le esperienze dei grandi avventurieri, ma soprattutto quelle delle persone ordinarie (ma che evidentemente sono straordinarie) che hanno saputo superare il proprio limite. Raccontateci come avete fatto il grande passo che vi ha portato fuori dalla zona di comfort.

Cosa cerchiamo?

I racconti di chi ha fatto la propria prima esperienza a pedali, magari in età non più giovane. Di chi ha fatto un viaggio speciale in famiglia. Di chi ha attraversato continenti, oppure solo una provincia ma ne ha tratto una gioia assoluta.

Candidature

Se avete una particolare, originale, inconsueta storia di viaggio in bicicletta da condividere, inviate una video-candidatura. Registrate un video di massimo 5 minuti (anche con smartphone) e inviatelo all’indirizzo [email protected]

Nell’oggetto indicate “candidatura storia di viaggio”. Nella testo della mail inserite nome, cognome, città, numero di telefono e profili social.

Una giuria si occuperà di selezionare le storie dei viaggiatori più coinvolgenti e in grado di ispirare cicloviaggiatori e potenziali tali a partire per un’esplorazione sulle due ruote.

Partecipare alla Fiera del Cicloturismo

L’accesso alle giornate del pubblico è gratuito per tutti, ma è necessario effettuare la registrazione sulla pagina dedicata. La registrazione è valida per l’accesso a entrambi i giorni dell’evento.