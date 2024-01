Palermo: cittadini contro l’ordinanza che vieta bici e monopattini in centro

La vivibilità del centro storico di Palermo è al centro di una crescente polemica, alimentata da un’ordinanza restrittiva recente che ha vietato l’uso di biciclette e monopattini nelle sue vie. La mobilità sostenibile, che dovrebbe essere una realtà in città, sembra essere un’utopia, con le aree pedonali invase dalle auto e servizi pubblici talvolta insufficienti.

Palermo, l’area pedonale di Via Maqueda che l’ordinanza del Comune ha vietato a bici e monopattini (salvo che nella fascia oraria dalle 5 alle 9:30 di mattina)

Residenti del centro contro l’ordinanza anti-bici

Il malcontento tra i cittadini – come riporta un articolo di cronaca del portale Livesicilia – è emerso durante un’assemblea pubblica organizzata da “Epyc” in via Pignatelli Aragona il 14 gennaio scorso. I residenti hanno espresso la loro contrarietà all’ordinanza e hanno cercato di convincere l’amministrazione a rivedere la decisione, sostenendo che la nuova regolamentazione ha peggiorato la qualità della vita nel quartiere.

Rivisti gli orari, ma per i cittadini non basta

La protesta dei residenti è alimentata dalla percezione che il passo indietro del Comune, fatto dopo le prime critiche, sia insignificante. La deroga che consente l’uso di biciclette e monopattini solo dalle 5 del mattino alle 9.30 è considerata dai residenti limitata e poco soddisfacente. I cittadini ritengono “inconcepibile” che l’ordinanza ostacoli l’utilizzo di questi mezzi di trasporto per il ritorno a casa nel pomeriggio, vietando di pedalare lungo Via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele.

Scarica e leggi l’ordinanza del Comune di Palermo ➡️ LINK

Durante l’assemblea, alcuni portavoce hanno criticato il Comune di Palermo, sottolineando l’assurdità di vietare biciclette e monopattini nel centro storico, costringendo i cittadini a utilizzare la macchina o camminare, nonostante le Zone a Traffico Limitato (ZTL) siano adatte a questi mezzi di trasporto.

Perché ostacolare monopattini e biciclette?

I residenti chiedono dunque all’amministrazione di incoraggiare l’uso di veicoli sostenibili anziché ostacolarlo ed esprimono inoltre la loro delusione per la mancata pubblicazione di un bando dedicato alla mobilità sostenibile, un’iniziativa avviata dalla Consulta della bicicletta con la precedente amministrazione. I membri della Consulta lamentano altresì che nonostante il tempo trascorso dall’insediamento della nuova amministrazione non sia stato ancora emesso un nuovo bando.

Chiesta la revoca immediata dell’ordinanza

In conclusione, i cittadini richiedono con forza la revoca immediata dell’ordinanza e un ritorno alla normalità. E un maggiore coinvolgimento dell’amministrazione nella promozione di soluzioni di mobilità sostenibile, oltreché la ripresa del dialogo con le organizzazioni che rappresentano gli utenti dei mezzi a due ruote.