Bologna Città 30: un’opportunità per il trasporto pubblico locale

Grazie a Bologna Città 30 il trasporto pubblico locale avrà un’opportunità di crescita e miglioramento, come evidenziato dall’accordo recentemente sottoscritto. La Filt-Cgil nazionale ha definito questo accordo come un “precedente virtuoso”, poiché mira al potenziamento del servizio e al miglioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori del settore.

Bologna Città 30: mezzi del trasporto pubblico locale Tper (fonte: Città Metropolitana di Bologna)

Bologna Città 30

L’accordo, firmato unitariamente dalle organizzazioni sindacali regionali, dal Comune di Bologna e dall’azienda Tper, è parte integrante della riorganizzazione della mobilità nota come “Bologna Città 30”. La Filt-Cgil nazionale ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa e ha evidenziato alcuni aspetti chiave.

Secondo la Filt-Cgil, l’accordo prevede un impegno del Comune per il Fondo nazionale del trasporto pubblico locale, affrontando così le sfide che le risorse di questo fondo stanno incontrando a livello nazionale. Inoltre, è stata annunciata l’intenzione di rinnovare il contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre scorso, e le trattative sono attualmente in corso.

Opportunità per trasporto pubblico locale

Un elemento particolarmente positivo, si legge nella nota della Federazione dei Trasporti della Cgil, è l’investimento nell’aspetto lavorativo. L’accordo include un aumento delle retribuzioni degli autisti apprendisti, contribuendo così a migliorare le condizioni di lavoro e retributive di una categoria che registra una carenza di disponibilità a livello nazionale.

Il sindaco di Roma e il limite di 30 km/h

Dopo Bologna Città 30, l’attenzione verso la sicurezza stradale e la riduzione della velocità in ambito urbano nelle ultime settimane è diventato un tema di attualità, all’ordine del giorno anche in altri Comuni. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha recentemente sottolineato l’importanza di limitare la velocità veicolare nelle zone urbane a 30 chilometri orari. In un intervento alla diretta web “Il Corriere delle Città”, queste le parole del primo cittadino di Roma: “Non deve essere un tema di scontro politico, l’alta velocità è una delle cause principali di morte sulle strade di tutta Europa e quindi l‘estensione delle zone 30 è un provvedimento che contribuisce all’aumento della sicurezza stradale“.

Gualtieri ha inoltre elogiato l’iniziativa di Bologna, definendola positiva, e ha dichiarato che anche Roma seguirà la stessa strada: “Porteremo tutte le strade secondarie in zona 30. Bologna sta facendo bene e noi seguiamo la stessa strada”.

Sembra che l’approccio “Città 30” – nonostante l’emanazione del MIT a firma del ministro Matteo Salvini – stia guadagnando consensi in diverse città italiane, non solo come misura di sicurezza, ma anche come opportunità per migliorare il trasporto pubblico locale e le condizioni lavorative degli operatori del settore. La collaborazione tra enti locali, aziende e organizzazioni sindacali si conferma quindi fondamentale per perseguire un obiettivo comune di sostenibilità e sicurezza nel panorama urbano italiano.