Donne Eroiche: viaggi e avventure in bici al femminile

Martedì 30 gennaio, alle ore 20.30, l’Eroica Caffè Padova si prepara ad accogliere tre donne straordinarie in una serata dedicata all’avventura al femminile. Caterina Zanirato, Elisa Vottero e Giulia Baroncini, appassionate viaggiatrici in bicicletta, condivideranno le loro esperienze uniche di pedalate solitarie attraverso terre lontane come Giappone, India e Stati Uniti.

Questo evento straordinario è molto più di una semplice presentazione di viaggi. È un incoraggiamento al coraggio, alla voglia di esplorare e alla determinazione nel seguire i propri sogni. Un invito a non avere paura a viaggiare da sole.

Le tre donne, che hanno saputo assecondare la loro passione per le due ruote, racconteranno le loro avventure, intrecciando storie che spaziano da Oriente a Occidente.

L’incontro promette di immergere il pubblico in culture affascinanti, sorrisi calorosi e panorami mozzafiato. La serata è una celebrazione dell’anima esploratrice e avventurosa di queste Donne Eroiche, dove il coraggio supera la fatica fisica e la volontà di sognare in grande guida ogni pedalata.

Caterina, Elisa e Giulia condivideranno i dettagli di viaggi che sono stati allo stesso tempo impegnativi e appaganti per mente e anima. La sfida personale di affrontare luoghi sconosciuti in sella alla propria bicicletta ha reso questi viaggi non solo una conquista fisica, ma anche un percorso di crescita.

La serata non sarà solo una presentazione, ma un vero e proprio momento di condivisione e confronto con il pubblico. Le tre protagoniste si apriranno, condividendo le motivazioni profonde che le hanno spinte a intraprendere queste avventure solitarie. Sarà un’occasione unica per chiunque stia cercando ispirazione per le proprie prossime avventure, che siano in solitaria o in compagnia di altri appassionati di viaggio.

L’appuntamento è fissato per martedì 30 gennaio alle ore 20.30 presso l’Eroica Caffè Padova. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Per maggiori informazioni [email protected]

