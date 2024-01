Forum del Cicloturismo: tutte le tendenze e le opportunità di un settore in crescita

Il Forum del Cicloturismo si terrà il 5 aprile 2024 a Bologna: un appuntamento da segnare in agenda. Il cicloturismo si conferma uno dei settori in maggiore crescita in Europa, con oltre 33 milioni di presenze e un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro registrati in Italia nel 2022. Questo positivo trend non rispecchia solo la crescente domanda di vacanze attive, ma è anche il risultato della capacità degli operatori specializzati di anticipare le tendenze del mercato, offrendo proposte e servizi di alta qualità.

L’ottimismo tra gli operatori è supportato dai dati presentati da ISNART, che evidenziano un previsto aumento del giro di affari per il 90% dei tour operator italiani specializzati nel cicloturismo per il 2023. Questi operatori hanno sfruttato in modo positivo anche gli effetti della pandemia, registrando un notevole aumento del fatturato negli ultimi tre anni.

Forum del Cicloturismo: il 5 aprile 2024 a Bologna l’evento B2B organizzato da Bikenomist

Forum del Cicloturismo a Bologna: formazione e networking

Per sostenere e promuovere ulteriormente la crescita del settore, è essenziale diffondere la professionalità tra tutti gli operatori, specialmente coloro che sono nuovi nel campo del cicloturismo. A questo scopo, il “Forum del Cicloturismo” – in programma il 5 aprile 2024 a Bologna – offre un’opportunità unica di formazione, networking e condivisione delle migliori pratiche.

Presentazione del nuovo Rapporto ISNART sul Cicloturismo

L’evento includerà sessioni di formazione dedicate agli hotel, alle guide turistiche specializzate, ai noleggiatori di biciclette e agli organizzatori di pacchetti turistici. Inoltre, sarà presentato il 4° Rapporto ISNART sul Cicloturismo, e si terrà un panel per la condivisione delle migliori pratiche nazionali e internazionali.

B2B: nuovi contatti e opportunità economiche

Il Forum del Cicloturismo non si limiterà alla sola formazione; offrirà anche numerose opportunità di networking tra i partecipanti e gli espositori internazionali, con l’obiettivo di creare relazioni commerciali e opportunità economiche. Poiché il cicloturismo si basa su reti di operatori, infrastrutture e conoscenze, il Forum mira proprio a promuovere la creazione di tali reti.

L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che guardano con interesse al settore del cicloturismo (o che vorrebbero farlo): sia che si tratti di nuovi arrivati desiderosi di avvicinarsi al settore, sia di professionisti esperti desiderosi di migliorarsi e scoprire nuove opportunità.

Il successo del cicloturismo: casi studio e buone pratiche

Il successo del cicloturismo è evidenziato da casi studio come la Catalogna, la Ciclovia Alpe Adria, Gran Canaria e il BRN Village in Romagna. Queste realtà hanno capitalizzato sulle opportunità offerte dal cicloturismo, trasformando i loro territori in mete sempre più attrattive per i turisti in bicicletta.

Catalogna: destagionalizzazione e diversificazione

La Catalogna, in particolare, ha puntato alla destagionalizzazione e alla diversificazione. Lo dimostra lo sviluppo turistico della Costa Brava e dei Pirenei di Girona, destinazioni in grado di cogliere le opportunità date dal ciclismo e di trasformarle in un’offerta ben strutturata per turisti di ogni esperienza.

BRN Village: boom di visitatori

Per quanto riguarda il BRN Village, un Bike Park di 70 mila metri quadrati realizzato negli spazi dell’ex zuccherificio di Forlimpopoli, si tenga conto che è stato capace di attrarre nei primi 6 mesi dall’apertura oltre 200.000 visitatori.

Il Friuli Venezia Giulia e la ciclovia Alpe Adria

Il Friuli Venezia Giulia ha beneficiato del successo della ciclovia Alpe Adria. Parte da Salisburgo (A) e dopo 400 km in 8 tappe raggiunge Grado e registra quasi 250.000 passaggi ogni anno. Uno stimolo non solo a creare le infrastrutture per i cicloturisti nel resto della Regione, ma anche a valutare la creazione di nuovi itinerari per evitare il sovraffollamento della zona.

Gran Canaria: migliore destinazione cicloturistica straniera 2023

Gran Canaria, migliore destinazione straniera nel 2023 agli Oscar del Cicloturismo, è una delle sue destinazioni preferite in Europa. Sono numerosi i bike hotel, c’è un’associazione dedicata, Gran Canaria Tri Bike & Run, e ben 28 aziende di noleggio bici. A Las Palmas de Gran Canaria, nel 2016 è stato messo in atto il Piano Regolatore della Bicicletta e il Consiglio per l’energia dell’isola ha fornito aiuti per l’acquisto di biciclette per i residenti. L’obiettivo? Promuovere e sviluppare la mobilità sostenibile riducendo le emissioni di CO2 sull’isola.

Anche aziende come Bikenomist – organizzatrice della Fiera ed editore di Bikeitalia – hanno contribuito al successo del settore, promuovendo le economie legate alla bicicletta e organizzando eventi.

Il cicloturismo rappresenta un settore in crescita che offre numerose opportunità per coloro che sono disposti a investire in professionalità, innovazione e networking. Il Forum del Cicloturismo è un’occasione imperdibile per chi vuole fare parte di questa crescita e contribuire al successo del settore.

Per acquistare il pass per il Forum, tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata: Forum del Cicloturismo.