“A 30 non si muore”: presidio per la Città 30 al Ministero dei Trasporti

Tutte a Roma per chiedere al Ministro Salvini di ritirare la direttiva sulla Città 30. Venerdì 2 febbraio 2024 a mezzogiorno le associazioni per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile aderenti alla Piattaforma #Città30subito si riuniranno in presidio davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) a Porta Pia. Un appuntamento che arriva all’indomani della pubblicazione della lettera aperta di 130 tecnici esperti di mobilità – architetti, ingegneri, urbanisti, economisti – che chiede a Salvini di ritirare la direttiva Città 30.

Città 30: associazioni in presidio davanti al Ministero dei Trasporti a Porta Pia

L’evento “A 30 non si muore” è promosso da Legambiente, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Salvaiciclisti, Kyoto Club, Clean Cities Campaign, ASviS, Amodo, Fondazione Michele Scarponi, Associazione Lorenzo Guarnieri). E mira a porre l’attenzione su questioni vitali riguardanti la sicurezza stradale nelle città e l’importanza di adottare misure concrete per promuovere la mobilità sostenibile.

Città 30: più sicure, vivibili e a misura di persona

Le associazioni coinvolte sostengono con forza la necessità di trasformare le città in luoghi più sicuri, vivibili e a misura di persona. Il presidio davanti al MIT è un richiamo urgente alle istituzioni affinché considerino seriamente l’importanza di politiche che favoriscano la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile.

Contestazione della Riforma del Codice della Strada

Le associazioni ribadiscono la netta opposizione alla proposta di Riforma del Codice della Strada che non affronta in modo adeguato la questione della velocità come una delle principali concause di morte sulle strade. La necessità di rivedere e potenziare le normative in materia di sicurezza stradale è un grido d’allarme che queste associazioni intendono far risuonare.

NO alla direttiva del Ministro Salvini contro la Città 30

Un altro tema del presidio è la contrarietà alla direttiva Città 30 proposta dal Ministro Salvini. Le associazioni della Piattaforma #Citta30subito esprimono forte preoccupazione riguardo a questa proposta. E chiedono un approccio più ponderato al tema, basando le scelte di mobilità sui dati e sulle migliori esperienze internazionali in materia.

Necessario un cambiamento culturale per la sicurezza stradale

Il tema delle “Città 30 km/h” è cruciale. Le associazioni sottolineano l’importanza di adottare limiti di velocità più bassi nelle aree urbane, al fine di rendere le strade più sicure per tutte le persone (pedoni, ciclisti e automobilisti). Questa iniziativa per la Città 30 al Ministero dei Trasporti vuole promuovere un cambiamento culturale. Per un nuovo paradigma in cui la sicurezza stradale e la sostenibilità ambientale diventino priorità condivise.