Cagliari, il Tar dà ragione al Comune: vietato legare le bici ai pali

Contro il divieto del Comune di Cagliari di legare le bici ai pali per tutelare il decoro urbano la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) aveva presentato ricorso al Tar della Sardegna. Ma la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale in merito alla controversia sulle bici incatenate ai pali ha dato ragione al Comune: ricorso della Fiab respinto, confermata la legittimità del regolamento di polizia locale del capoluogo sardo, che vieta appunto di legare le bici ai pali.

Cagliari: il regolamento di polizia locale vieta di legare le bici ai pali

Il regolamento contestato

Il regolamento, che vieta l’incatenamento delle bici “nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo”, è stato difeso dal Comune con l’obiettivo di preservare il decoro e la vivibilità della città. La Fiab aveva contestato questa normativa, ma il Tar ha confermato appunto la sua legittimità e insindacabilità.

La decisione del Tar

Secondo i giudici amministrativi, permettere un accatastamento disordinato di biciclette ancorate a supporti pubblici avrebbe compromesso la vivibilità e il decoro della città, anche se ciò non avrebbe intralciato la circolazione. Pertanto, la sentenza ha salvaguardato l’articolo del regolamento, confermando anche le sanzioni per chi viola questa disposizione, comprese tra 100 e 300 euro.

Mancanza di rastrelliere sufficienti

Una delle argomentazioni avanzate dalla Fiab, riguardante la mancanza di rastrelliere sufficienti, è stata respinta dal Tar, che ha sottolineato la necessità di garantire un’ordinata sistemazione delle strade e dei marciapiedi per salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini. Inoltre, la normativa si inserisce in coerenza con le disposizioni nazionali sulla circolazione dei mezzi di trasporto e sulla loro ordinata sistemazione sulle strade.

Contro la decisione del Tar la Fiab ricorrerà al Consiglio di Stato

Ma la Fiab non ci sta è ha annunciato che impugnerà il provvedimento del Tar davanti al Consiglio di Stato: “In riferimento alla sentenza del Tar Sardegna che ha rigettato il ricorso che Fiab Cagliari ha presentato per impugnare l’articolo 19 del Regolamento di sicurezza e polizia urbana di Cagliari che stabilisce il divieto di incatenare le biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo. La Fiab resta convinta della fondatezza del ricorso, volto a scalzare un divieto palesemente irragionevole nel contesto cagliaritano. Alla base dell’impugnazione vi è la ‘carenza di rastrelliere’ in città”.

Su Bikeitalia continueremo a seguire la questione e vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

