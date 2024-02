I workshop di Bikeitalia alla Fiera del Cicloturismo 2024. Il 6-7 Aprile 2024, presso lo spazio DumBo a Bologna, si terrà la terza edizione della Fiera del Cicloturismo, l’evento dedicato a trovare la prossima destinazione per i nostri viaggi a pedali.

In occasione della Fiera, il team Bikeitalia realizzerà una due giorni di workshop pratici per il cicloturista.

Cosa sono i workshop di Bikeitalia

I workshop Bikeitalia sono degli incontri, della durata di 30 minuti, pensati per avere un taglio pratico ed esperienziale. Si parlerà infatti di consigli pratici, di attività che possiamo svolgere prima, durante o dopo il nostro cicloviaggio e che permetteranno ai partecipanti di portarsi a casa degli spunti utili per la loro prossima avventura a pedali.

Gli incontri saranno realizzati dai nostri esperti, che da anni raccontano su queste pagine come pedalare meglio e più alungo.

Di cosa parleranno

I temi affrontati sono traversali alle necessità del cicloviaggiatore. I vari interventi sul palco parleranno di:

Affrontare il nostro primo viaggio in bici;

Che bici scegliere per viaggiare

Come posizionarsi correttamente in sella;

Allestire la bicicletta e che componenti scegliere;

Che manutenzione fare alla propria bici prima di partire;

Come allenarsi per un viaggio in bicicletta;

Che materiale scegliere e come organizzarlo nelle borse;

Come creare un percorso, dove dormire e cosa fare;

Cosa mangiare e come gestire le tappe del cicloviaggio;

Viaggiare da soli, in gruppo, con i bambini, con animali o con tour operator;

I Bikeitalia workshop si terranno presso l’area Temporanea dello spazio DumBo, la partecipazione è totalmente gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tutte le informazioni sui workshop Bikeitalia

Per trovare il programma completo e i relatori alla Fiera del Cicloturismo 2024 basta andare a questo link. Non serve prenotarsi ai workshop ma basterà presentarsi in tempo per prendere posto e godersi gli interventi e, se si vuole, fare anche qualche domanda. Ci vediamo a Bologna il 6-7 Aprile.