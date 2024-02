Science & Cycling: convegno internazionale di ciclismo a Firenze

Science & Cycling: uno tra i più importanti convegni al mondo sul tema del ciclismo arriva in Italia. Infatti quest’anno, per la prima volta, l’evento si svolgerà in Italia, poco prima della partenza del Tour de France.

Come raccontiamo da anni su questa pagine, noi di Bikeitalia siamo dei fermi sostenitori dell’importanza di avvicinare la scienza al ciclismo, al fine di eliminare falsi miti e pratiche al limite del buonsenso che, purtroppo, sono ancora molti diffusi tra gli amatori.

Per questo siamo orgogliosi di annunciare di essere diventati media partner ufficiali per l’Italia dell’evento Science&Cycling, un convegno di caratura internazionale che per la prima volta si terrà in Italia, nello specifico a Firenze, il 26-27 Giugno 2024, presso la sede dell’Università di Firenze in Viale Giovanni Battista Morgagni, 40.

Abbiamo chiesto all’organizzatore Anton van Gerwen di raccontarci cosa sarà Science & Cyling:

“Science & Cycling è il luogo d’incontro più importante per gli esperti del mondo del ciclismo agonistico. I partecipanti saranno costituiti da ricercatori, medici, esperti di nutrizione, direttori sportivi, organizzazioni ciclistiche, allenatori e ciclisti/triatleti. Il convegno si propone di raccogliere anche contributi da altre discipline sportive, il tutto con l’obiettivo di apprendere e condividere esperienze. Il comitato direttivo inviterà i relatori principali a condividere le loro opinioni con il pubblico e gli esperti provenienti da tutto il mondo saranno invitati a presentare il loro lavoro alla conferenza”.

Nel corso delle due giornate si parlerà di temi importanti, tra cui:

metodi e tecnologie di allenamento

analisi delle prestazioni, acquisizione

analisi e tecnologia dei dati

coaching

metodi e strategie di supporto mentale

meccanismi fisiologici

salute del ciclista

recupero delle lesioni

nutrizione

aerodinamica

bikefitting

donne nel ciclismo

Al momento tra i relatori confermati troviamo tra i più importanti esperti e scienziati del ciclismo a livello mondiale, tra cui: Maurizio Bertollo, Borut Fonda, Samuele Marcora, Stephen Seiler, Inigo San Millan e Aaron Shaffer.

Ci si può iscrivere all’evento, sfruttando la possibilità di early booking, a questo link

È aperta anche la “call for abstract”. Se volete partecipare all’evento e presentare uno studio scientifico, potete seguire le linee guida a questo link.