Dieci domande a Trenitalia sull’obbligo di sacca per le bici pieghevoli

L’obbligo di sacca per le bici pieghevoli a bordo delle Frecce di Trenitalia sarà operativa da venerdì 1 marzo 2024. Una modifica unilaterale del regolamento ha imposto questa nuova norma che, come ho evidenziato qui su Bikeitalia, si configura come una complicazione ulteriore nei confronti di chi viaggia sul treno con la propria bici pieghevole al seguito.

Dopo aver inoltrato formale reclamo attraverso i canali ufficiali di Trenitalia (il tutorial per inoltrare il reclamo – non essendo un’operazione né lineare né user friendly – è presente in questo articolo), in qualità di direttore responsabile di Bikeitalia.it ho inviato all’Ufficio Stampa di FS Italiane una lista di 10 domande per chiedere delucidazioni in merito alla novità del regolamento che entrerà in vigore a partire da venerdì 1 marzo 2024.

Dieci domande sull’obbligo di sacca per le bici pieghevoli

1. Quali sono le motivazioni alla base dell’introduzione dell’obbligo di sacca per le bici pieghevoli sulle Frecce Trenitalia?

2. Il regolamento definisce la sacca come “apposita”: quali caratteristiche deve avere detta sacca per risultare idonea a poter contenere la bici pieghevole piegata?

3. Quali sono i materiali ammessi per le sacche delle bici pieghevoli? Ad esempio: una maxi busta della spazzatura in plastica sarà equiparabile a una sacca?

4. Quali concreti vantaggi comporta l’utilizzo della sacca per le bici pieghevoli in termini di gestione e sicurezza durante il trasporto a bordo treno?

5. Secondo il regolamento il passeggero con bici pieghevole al seguito sprovvisto di sacca per riporla non potrà salire sul treno pur se in possesso di regolare titolo di viaggio per sé: lo confermate?

6. Secondo quanto scritto nel regolamento il passeggero che sale ugualmente sul treno – pur non avendo l’apposita sacca per la propria bici pieghevole al seguito – sarà passibile di multa di 50 euro e dovrà scendere alla prima fermata utile del treno: lo confermate?

7. Chi controllerà l’effettivo rispetto di quest’obbligo durante l’imbarco dei passeggeri con le loro bici pieghevoli al seguito?

8. Nelle Frecce lo spazio tra i sedili nei corridoi (dove solitamente vengono riposti bagagli poco voluminosi e dove si riescono a stivare le bici pieghevoli di dimensioni più compatte) potrà continuare a ospitare le bici pieghevoli nell’apposita sacca?

9. La bici pieghevole piegata riposta in una sacca e che rispetta le dimensioni massime consentite dal regolamento ingombra come un trolley: perché non c’è limite al numero di trolley/bagagli che un passeggero può portare con sé e invece per le bici pieghevoli c’è il limite di un’unità?

10. Ultima domanda: perché l’apposita sacca sarà obbligatoria sulle Frecce e sugli Intercity (come riportano le informazioni pubblicate sul sito Trenitalia.com) mentre invece sui Treni Regionali continuerà a essere sufficiente piegare la bici pieghevole e trasportarla anche senza sacca?

Come trasportare gratuitamente la bici pieghevole sulle Frecce, sugli Intercity e sui Treni Regionali [Fonte: Trenitalia.com]

Obbligo di sacca per le bici pieghevoli: ritorno al passato

Resto in attesa delle risposte di Trenitalia, in vista dell’entrata dell’obbligo di sacca per le bici pieghevoli. Una novità che, in realtà, rappresenta un ritorno al passato, un salto indietro di ben 12 anni. Nel 2012, infatti, Trenitalia tolse l’obbligo di sacca per le bici pieghevoli quando mise in commercio – grazie a un’operazione di co-marketing e riservando l’acquisto ai soli clienti CartaFreccia – la sua pieghevole Tern Frecciarossa la cui sacca era venduta a parte. A quel tempo, evidentemente, Trenitalia non considerò il requisito “apposita sacca” indispensabile per il trasporto delle bici pieghevoli a bordo dell’Alta Velocità. Anzi: quell’obbligo fu eliminato con un tratto di penna.

Obbligo che, inopinatamente, sarà reintrodotto a partire da venerdì 1 marzo 2024.