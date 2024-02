Torna il bike festival Ciclosferia, dal 17 al 19 maggio a Valencia

La terza edizione di Ciclosferia, l’evento dedicato al cicloturismo che ha già conquistato un vasto pubblico, si terrà il 17, 18 e 19 maggio 2024 presso La Marina de Valencia, in uno scenario suggestivo che si affaccia sul mare.

Ciclosferia a Valencia | 17-18-19 maggio 2024

La crescente popolarità di Ciclosferia è testimoniata dai numeri: nell’edizione del 2023 quasi 16.000 persone hanno partecipato all’evento, registrando un aumento del 50% rispetto all’anno precedente. E in un’atmosfera adatta alle famiglie, si potevano testare oltre 130 modelli diversi di biciclette (pieghevoli, cargo, elettriche, tricicli, per bambini, gravel, MTB, strada, cicloturismo, svago e persino biciclette d’acqua) oltreché esplorare destinazioni per vacanze in bicicletta per tutti i livelli. Sono stati oltre 500 i professionisti, 89 i marchi e 12 gli sponsor che hanno giò confermato la partecipazione a Ciclosferia 2024 confermando l’interesse sempre crescente del settore ciclistico per questa manifestazione.

Tra gli sponsor dell’edizione 2024 di Ciclosferia spiccano nomi di rilievo nel panorama ciclistico, come Decathlon, Specialized, Bosch eBike Systems, Riese & Müller, Eovolt, Eltin, Solarcycle e Bike Club, che contribuiranno a rendere l’evento ricco di contenuti.

Focus sul cicloturismo

Il cicloturismo sarà al centro dell’attenzione in questa edizione di Ciclosferia, con la presenza confermata di numerose destinazioni turistiche e operatori del settore. Le Vies Verdes a Girona, l’Ufficio Turismo di Castellón e tour operator come Kolotrip si uniranno all’evento, insieme a tanti altri protagonisti, per presentare le proprie offerte e attrazioni cicloturistiche.

Spazio espositivo e programma

Lo spazio espositivo, che si estende per oltre 4.500 metri quadrati presso il Tinglado #2 della Marina de Valencia, sarà aperto alle aziende del settore che desiderano presentare le proprie novità e prodotti. L’accesso sarà gratuito per tutto il weekend, ma la mattina di venerdì 17 maggio sarà riservata esclusivamente ai professionisti del settore per favorire scambi e sinergie tra le aziende.

Inoltre, durante l’evento, sono previste attività parallele come estrazioni a sorte, concerti, monologhi, intrattenimento per bambini e food truck, che renderanno l’esperienza di Ciclosferia ancora più coinvolgente e divertente per tutti i partecipanti.

Formula inclusiva

Ciclosferia si conferma come un punto di riferimento nazionale nel panorama ciclistico spagnolo, con un impatto significativo sull’industria, sulla città di Valencia e sulla promozione del cicloturismo. Grazie alla sua formula inclusiva e alla varietà di contenuti offerti, l’evento riesce ad attrarre non solo gli appassionati di ciclismo, ma anche un pubblico più ampio, contribuendo a promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.

La partnership con BikeItalia e con la Fiera del Cicloturismo

Bikeitalia sarà media partner dell’edizione 2024 di Ciclosferia: seguiremo l’evento e lo racconteremo ai nostri lettori. Parallelamente, il magazine spagnolo Ciclosfera (che organizza Ciclosferia) sarà media partner della Fiera del Cicloturismo, rafforzando così la collaborazione tra i due eventi e ampliando ulteriormente la visibilità reciproca.

La terza edizione di Ciclosferia si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per scoprire le ultime novità del settore, esplorare destinazioni cicloturistiche e condividere la passione per la bicicletta con migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.