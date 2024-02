L’Atene Bike Festival compie 10 anni e festeggia con un evento speciale

L’Atene Bike Festival, l’unica esposizione di biciclette in Grecia, celebra quest’anno il suo decimo anniversario e promette di realizzare un evento ancora più grande e interattivo. Per tre giorni – dal 12 al 14 aprile 2024 – la bicicletta sarà protagonista nella capitale della Grecia grazie all’Atene Bike Festival, manifestazione che lo scorso anno è stata visitata da più di 15mila persone.

Dal 12 al 14 aprile 2024 appuntamento con la decima edizione dell’evento

10 anni di Atene Bike Festival

L’obiettivo dell’Atene Bike Festival, fin dalla sua fondazione, è stato quello di riunire tutti gli appassionati di ciclismo in una celebrazione della bicicletta: e in 10 anni di attività, il team dell’evento ha dimostrato di aver accumulato sufficiente esperienza e competenza per farlo, ponendosi obiettivi sempre più ambiziosi un’edizione dopo l’altra. “Perché la vita può essere molto più bella con una bicicletta”, come sottolineano gli organizzatori dell’Atene Bike Festival in una nota di presentazione.

Un evento per tutte le persone

L’evento è unico ma molto variegato e accoglie persone che vanno in bici per i più svariati motivi: appassionati di bici, semplici cittadini in bici interessati ai trasporti alternativi, bambini, ma anche atleti e ciclisti amatoriali. Tutte quelle persone coinvolte in qualsiasi forma di “ciclismo” che condividono un interesse e una passione comune: la bicicletta.

Bicicletta: un mezzo a 360°

L’evento vuole mostrare la gioia, la semplicità, la facilità e la praticità che caratterizzano l’andare in bicicletta. E quest’anno, celebrando la sua decima edizione, cambiando, l’evento si rinnova e si evolve. Crescendo insieme alla bicicletta, che in questi ultimi anni ha guadagnato un posto sempre più grande nei cuori e nelle vite di tante persone, trasformandosi in un mezzo ricreativo, di sport e di trasporto utilizzato da migliaia di cittadini greci.

Il mondo della bici in mostra

Biciclette, accessori, servizi, cicloturismo e molte attività parallele saranno i protagonisti della decima edizione dell’Atene Bike Festival. L’intero mondo del ciclismo ti aspetta per scoprirlo presso la vecchia stazione ferroviaria di OSY, nel centro di Atene: un luogo di facile accesso, uno spazio confortevole e, naturalmente, un parcheggio sicuro per poter arrivare in bicicletta (“forse il più grande allestito annualmente in un evento aperto ad Atene”, sottolineano gli organizzatori).

Lo spazio espositivo

Quasi 2.000 metri quadrati di spazio espositivo presso la vecchia stazione ferroviaria di OSY a Gazi. Biciclette da strada, gravel, mountain bike, city bike e biciclette specializzate – incluse le ebike – saranno disponibili non solo per essere viste, ma anche per essere testate dai visitatori.

Attenzione per i ciclisti di domani

“Attrarre bambini e giovani coppie è uno degli obiettivi principali dell’Atene Bike Festival, poiché rappresentano il “futuro” del ciclismo. Per questo motivo, creiamo eventi che catturino l’interesse dei bambini. Durante l’Atene Bike Festival, i bambini possono imparare ad andare in bici, pedalarle su piste appositamente progettate, partecipare a competizioni di abilità e vincere premi celebrativi dell’evento”, sottolineano gli organizzatori della manifestazione.

Bikeitalia media partner

Infine siamo lieti di annunciare che noi di Bikeitalia, testata giornalistica specializzata nel mondo delle biciclette e tutto ciò che le riguarda, saremo media partner e garantiremo la copertura mediatica della manifestazione sui contenuti, i temi e le tendenze che emergeranno nel corso della tre giorni all’insegna della bici in Grecia.

Per maggiori informazioni sull’Atene Bike Festival visitare il sito: www.bikefestival.gr