Bloccata la vendita delle cargo bike olandesi Babboe

L'Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA) ha emesso una disposizione obbligando il produttore di cargo bike Babboe a sospendere immediatamente la commercializzazione di tutte le sue bici interessate dal problema emerso. Questa mossa è stata motivata da preoccupazioni sulla sicurezza delle cargo bike, in seguito a una serie di segnalazioni riguardanti fratture del telaio.

I problemi riscontrati sulle cargo bike Babboe

L'indagine della NVWA è stata avviata alla fine del 2023 a seguito di numerose segnalazioni riguardanti problemi strutturali sui mezzi a marchio Babboe. I risultati hanno rivelato che l'azienda aveva ricevuto un alto numero di lamentele negli ultimi anni riguardanti telai danneggiati, senza tuttavia adottare le necessarie azioni richieste dalla legge, come indagini sulle cause dei problemi e relativa segnalazione alle autorità competenti.

Imposto il blocco della commercializzazione

La NVWA il 14 febbraio 2024 ha ordinato a Babboe di interrompere immediatamente la vendita di queste cargo bike, sottolineando che la loro sicurezza non è stata adeguatamente dimostrata e che devono essere fornite prove concrete di conformità agli standard di sicurezza prima di poter essere rimesse sul mercato.

Le gravi conseguenze potenziali legate alle fratture del telaio, come lesioni gravi agli utenti, specialmente bambini trasportati sulle cargo bike, hanno portato alla richiesta di un richiamo delle cargo bike soggette a rischio.

Cargo bike Babboe: i modelli soggetti a obbligo di richiamo

In base a questo NVWA ha obbligato Babboe a effettuare un richiamo per i seguenti tipi di cargo bike:

Babboe City/ City-E/ City Mountain

Babboe Curve/ Curve-E/ Curve Mountain

Babboe Big/Big-E

Babboe Cane/ Cane-E

Babboe Max-E

Babboe Mini-E/Mini Montagna

Babboe Pro Trike/ Trike-E/ Trike XL

Babboe Carve-E/ Carve Mountain

Nel frattempo la NVWA ha consigliato a tutti i proprietari di tali biciclette di rispettare il richiamo e di non utilizzare le biciclette coinvolte fino a quando non sarà garantita la conformità ai requisiti di sicurezza. E, inoltre, ha comunicato la questione ai supervisori dei paesi membri dell'UE tramite il sistema di segnalazione European Safety Gate, al fine di garantire che i consumatori di altri paesi siano informati della situazione e possano adottare le misure necessarie.

Stop temporaneo alle vendite delle cargo bike Babboe

Intanto Babboe ha pubblicato una nota sul proprio sito per informare che le vendite di tutte le cargo bike sono temporaneamente sospese, a scopo precauzionale:

"Il 14 febbraio 2024, l’Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA) ha informato Babboe che la società non ha fornito informazioni sufficienti per dimostrare che alcuni modelli sono esenti da rischi per la sicurezza.

La vendita di questi modelli deve per questo motivo essere sospesa. Per precauzione, Babboe ha deciso di interrompere temporaneamente la vendita di tutte le cargo bike Babboe.

Babboe e NVWA continuano a lavorare insieme per garantire che le informazioni richieste vengano fornite il più rapidamente possibile, in modo che le vendite possano riprendere. Fino ad allora seguiremo il consiglio della NVWA di non utilizzare le cargo bike Babboe.

Attualmente stiamo consultando la NVWA per prepararci al richiamo di alcuni modelli Babboe. Ne informeremo i proprietari di Babboe il prima possibile".

Intanto il 23 febbraio l'azienda ha pubblicato sui social un messaggio di scuse scrivendo che i clienti saranno contattati presto in merito alle soluzioni che saranno trovate.