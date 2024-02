Regione Piemonte: 17% di spostamenti in bici entro il 2050

La Regione Piemonte vuole aumentare significativamente gli spostamenti in bici, come farlo? Negli ultimi anni, gli incidenti stradali che coinvolgono le persone in bici sono diventati un argomento sempre più rilevante e preoccupante. Nel 2022, il 4,6% di tali incidenti in Italia ha visto protagonisti i ciclisti, mentre nel 2023 si è registrato un allarmante numero di 155 ciclisti morti sulle strade del nostro Paese. Questi dati, oltre a destare preoccupazione, riflettono una realtà in cui l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano è ancora molto limitato.

Regione Piemonte e spostamenti in bici

Particolarmente significativo è il caso del Piemonte, dove soltanto il 3% degli spostamenti avviene tramite bicicletta. Per questo la Regione ha deciso di intervenire con determinazione per invertire questa tendenza. Nel marzo dello scorso anno la Regione Piemonte ha approvato un piano ambizioso volto a promuovere la mobilità ciclistica, con l'obiettivo non solo di aumentare l'utilizzo della bici, ma anche di migliorare la sicurezza stradale per i ciclisti e ridurre il numero di incidenti.

Obiettivo 17% entro il 2050

Il cuore di questo piano è rappresentato da una serie di interventi mirati, tra cui la realizzazione di nuove piste ciclabili e la promozione di un biciplan regionale che favorisca l'integrazione della bicicletta nei percorsi urbani e extraurbani. L'obiettivo a lungo termine è ambizioso: portare entro il 2050 la percentuale degli spostamenti effettuati in bicicletta fino al 17% del totale.

A tal fine, la Regione conta sul sostegno delle città piemontesi, in particolare su Torino, che rappresenta il nodo centrale degli spostamenti nella regione, con oltre il 52% del totale. Marco Gabusi, assessore regionale ai Trasporti, ha dichiarato: "Occorre mettere in pratica una serie di azioni per raggiungere gli obiettivi. Il nostro piano prevede campagne di sensibilizzazione e collaborazioni con gli enti locali per identificare le priorità e le aree che necessitano di interventi immediati".

Collaborazione trasversale e impegno comune

Gabusi ha sottolineato l'importanza di una collaborazione trasversale e di un impegno comune per promuovere una mobilità sostenibile e sicura. "Ognuno deve prendersi la propria parte di responsabilità", ha aggiunto, "è fondamentale superare le divisioni politiche per il bene comune dei piemontesi".

Il successo di questo ambizioso piano sul lungo periodo dipenderà dalla volontà e dalla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, dalla Regione alle singole comunità locali, passando per i singoli cittadini. Solo così sarà possibile garantire un futuro più sicuro e sostenibile sulle strade piemontesi.

Il biciplan regionale

Un piano che si fonda certamente sulle reti infrastrutturali, sulla cultura, formazione, linee guida con adeguate agli standard europei, comunicazione e governance, con il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi, in ogni territorio, a partire dagli enti locali.

Il piano distingue tra percorsi turistici (28 sono quelli individuati) mentre sono quattro le aree individuate per la mobilità quotidiana con piste “superciclabili” per le zone di pendolarismo, con elevati standard di sicurezza, comfort e rapidità.

Tra i percorsi di carattere turistico, particolare attenzione sarà dedicata a EuroVelo, la rete ciclabile europea che nel tratto piemontese include la VenTo (Venezia Torino), soprattutto nel tratto Chivasso – Valenza Po, e alla Corona di Delizie, che collega le residenze reali da Stupinigi a Venaria.