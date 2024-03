Canyon lancia la nuova Grizl:ON, l’ebike gravel per spingersi oltre

Una ebike gravel per spingersi oltre: il marchio di bici Canyon presenta la nuova versione della Grizl:ON, una eGravel progettata per chi ama l’avventura e la versatilità, un mezzo dedicato a chi desidera esplorare territori remoti e inaccessibili ma anche affrontare con grinta i percorsi quotidiani.

Caratteristiche principali della Canyon Grizl:ON

La Canyon Grizl:ON è dotata di motore Bosch Performance Line SX e offre una guida attiva e coinvolgente, sia sui terreni accidentati che nelle strade cittadine. La sua versatilità è garantita da caratteristiche innovative, come le luci Canyon x Lupine SightStays, il reggisella Canyon VCLS e la borsa Fidlock QuickLoader, unite a praticità come parafanghi e la sospensione anteriore da 40 mm per una maggiore capacità fuoristrada.

La leggerezza del telaio in carbonio, combinata con la compatta unità di trasmissione Bosch SX, offre una maneggevolezza reattiva e un’esperienza di guida coinvolgente, mantenendo equilibrio tra assistenza leggera e coppia elevata.

La batteria da 400 Wh, con l’opzione Range Extender da 250 Wh, assicura autonomia sufficiente per lunghe escursioni. Inoltre, l’App Bosch Flow e il modulo di connettività offrono funzioni di sicurezza come l’allarme e la tracciabilità della posizione.

La Grizl:ON presenta anche caratteristiche innovative nel sistema di illuminazione, con luci posteriori integrate e un luminoso faro Lupine Nano SL per una visibilità ottimale in qualsiasi situazione.

Il comfort è garantito dal reggisella S14 VCLS 2.0, che riduce gli urti sulle superfici più dure, mentre il manubrio HB0064 e lo STEM ST0037 assicurano controllo e maneggevolezza.

Canyon Grizl:ON: quattro modelli, per ogni esigenza

Con quattro modelli in carbonio tra cui scegliere, Canyon offre una soluzione per ogni esigenza: dal modello GRIZL:ON CF TRAIL, perfetto per gli esploratori più incalliti, al pratico GRIZL:ON CF DAILY, ideale per un utilizzo urbano.

1. GRIZL:ON CF TRAIL

Trasmissione SRAM Force AXS con cambio XO Eagle (42T / 10-52T), ruote DT Swiss HGC14000 e pneumatici Schwalbe G-One Ultrabite da 50 mm. Prezzo: 7999 euro.

2. GRIZL:ON CF 9

Trasmissione SRAM Force AXS XPLR (42T, 10-44T) con sospensioni Rock Shox Rudy Ultimate XPLR. Il reggisella S14 VCLS 2.0 di Canyon migliora il comfort; ruote DT Swiss HGC1800 con pneumatici Schwalbe G-One Bite Evo da 45 mm. Prezzo 6999 euro.

3. GRIZL:ON CF DAILY

Trasmissione GRX di Shimano, specifica per le bici gravel, in una versione a 12 velocità (42T, 10-45T) con ruote DT Swiss HG1800 e pneumatici Schwalbe G-One Overland da 45 mm. Prezzo 5499 euro.

4. GRIZL:ON CF 7

Il modello CF 7 è dotato di GRX a 11 velocità e ruote DT Swiss HG1800 con pneumatici Schwalbe G-One Bite Evo da 45 mm. Prezzo di 4999 euro.

Una ebike gravel versatile e performante per spingersi oltre

La Grizl:ON rappresenta dunque un invito a esplorare nuovi territori e vivere avventure all’aria aperta. Con la sua versatilità e le sue prestazioni eccellenti, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un mezzo affidabile e coinvolgente per qualsiasi tipo di percorso.

Per maggiori informazioni sulla Canyon Grizl:ON visitare il sito internet www.canyon.com