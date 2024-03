Una cargo bike compatta e versatile per la città

Chi vive in città è sempre in movimento e spesso in cerca di soluzioni pratiche e versatili per il trasporto quotidiano, alternative all’auto: una cargo bike compatta potrebbe essere il mezzo di cui si ha bisogno. Recentemente il marchio tedesco Riese & Müller ha presentato Carrie, un modello che si distingue per la sua compattezza e modularità.

Una cargo bike da città compatta e versatile: è il modello Carrie di Riese & Müller

Riese & Müller Carrie

Design e funzionalità

Concepita per adattarsi perfettamente alla vita dinamica delle città, la cargo bike compatta per la città Carrie si fonde nel contesto della mobilità urbana. La sua caratteristica Flex Box, quando chiusa, la rende estremamente agile e facile da parcheggiare in qualsiasi spazio. Tuttavia, quando aperta, offre sorprendentemente generoso spazio di stivaggio, ideale sia per la spesa settimanale che per trasportare fino a due bambini in tutta comodità. Realizzato con materiali di alta qualità e attenzione ai dettagli, il box è in polipropilene espanso (EPP) e garantisce resistenza e sicurezza.

Cargo bike da città connessa

Dotata del motore Bosch Performance Line che offre un’assistenza con 75 Nm di coppia, la cargo bike Carrie assicura una pedalata fluida anche su terreni irregolari. La batteria PowerPack da 545 Wh, montata verticalmente sul telaio, può essere aggiornata a una capacità di 725 Wh per una maggiore autonomia.

Una delle caratteristiche distintive di questa cargo bike è la sua connettività digitale. Grazie al chip RX (opzionale), diventa una ebike connessa, permettendo di accedere a funzioni innovative attraverso l’app RX Connect, come la registrazione intelligente del percorso, l’allarme di movimento e il tracciamento GPS, offrendo una maggiore sicurezza e controllo durante gli spostamenti urbani.

Versatile e personalizzabile

Oltre alle sue prestazioni e funzionalità, la Carrie di Riese & Müller offre una serie di opzioni di personalizzazione per adattarsi a diverse esigenze. È disponibile in 3 colorazioni pastello e può essere configurata con cambio esterno a 10 velocità Microshift o con cambio interno al mozzo Enviolo.

Sfoglia la gallery

Inoltre, grazie al sistema MIK, è possibile fissare facilmente accessori come seggiolini per bambini o carichi aggiuntivi, rendendo la cargo bike ancora più versatile e adattabile alle diverse esigenze di trasporto.

Prezzo e disponibilità

La nuova Riese & Müller Carrie sarà disponibile sul mercato a partire da maggio 2024, offrendo un’opzione ideale per coloro che cercano una soluzione di trasporto sostenibile, pratica e adatta alla vita urbana attiva. Prezzo di vendita al pubblico a partire da 5949 euro.

Per maggiori informazioni sulla cargo bike Carrie visitare il sito di Riese & Müller a questo link