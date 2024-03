Veneto: al via i lavori della Ciclovia del Sole, restyling della Ciclabile del Mincio

Nel panorama delle infrastrutture ciclabili del Veneto si delineano nuove iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile e a garantire un ambiente più sicuro e salubre per chi pedala. Due progetti distinti, ma accomunati dalla stessa visione, sono di stretta attualità: la Ciclovia del Sole con la partenza dei lavori nel tratto di Verona e il restyling della Ciclabile del Mincio, tra Peschiera del Garda e Mantova.

A Verona partono i lavori della Ciclovia del Sole

Recentemente sono stati avviati lavori del 1° e 2° lotto della Ciclovia del Sole e alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche figure istituzionali come il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti. Questa ciclovia, che attraverserà i comuni di Verona, Sommacampagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio, è parte di un progetto più ampio della Regione Veneto, volto a incentivare la mobilità sostenibile e a promuovere l’uso della bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani sia per il cicloturismo.

Un altro tassello della Rete EuroVelo

L’obiettivo è connettere la rete nazionale a quella urbana, creando un collegamento fondamentale per il territorio. La Ciclovia del Sole, parte integrante della Ciclovia 7 EuroVelo che collega Capo Nord a Malta, attraverserà diverse regioni italiane, tra cui il Veneto, la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Toscana, contribuendo così a promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo su larga scala.

Il sindaco di Verona Tommasi sottolinea l’importanza di questo progetto che non solo favorirà il turismo ma migliorerà anche la qualità della vita quotidiana dei cittadini, rendendo gli spostamenti più sicuri e sostenibili. Il potenziamento della mobilità sostenibile è un impegno prioritario dell’Amministrazione comunale, che sta investendo ingenti risorse per realizzare nuove piste ciclabili e migliorare quelle esistenti, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e una migliore qualità dell’aria.

La riqualificazione della Ciclovia dell’Alto Mincio

Parallelamente, il progetto della Ciclovia dell’Alto Mincio punta a riqualificare la pista ciclabile che attraversa cinque comuni: Peschiera del Garda, Ponti sul Mincio, Monzambano, Valeggio e Volta Mantovana. Questo restyling mira a migliorare la sicurezza e l’attrattività della ciclabile, rendendo il percorso più accattivante dal punto di vista storico-paesaggistico e redistribuendo le presenze turistiche nell’entroterra, alleviando così la pressione sulle aree già molto frequentate come il Lago di Garda.

Con un investimento stimato di circa 20 milioni di euro, il progetto prevede interventi di ripavimentazione, la creazione di strutture narrative lungo il percorso, la realizzazione di stazioni dotate di servizi per i ciclisti e l’implementazione di infrastrutture per garantire la sicurezza lungo tutto il tragitto.

L’obiettivo è quello di promuovere una mobilità sostenibile e sicura, che rispetti l’ambiente e migliori la qualità della vita dei cittadini. L’attenzione verso la ciclabilità si traduce in investimenti concreti che, oltre a favorire il turismo, contribuiscono a creare comunità più vivibili e resilienti, capaci di affrontare le sfide del futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità. Grazie alla bicicletta.