Orbea lancia un’ebike futuristica per la città

Orbea presenta la sua ultima creazione nel panorama della mobilità urbana: la Diem, una piattaforma di ebike progettata specificatamente per gli spostamenti cittadini quotidiani. Questa nuova piattaforma, declinata in tre modelli, si propone come soluzione completa per chi desidera muoversi agilmente in città e si basa su tre pilastri fondamentali: prestazioni, design pulito e personalizzazione.

Orbea Diem 10

Orbea Diem: una piattaforma, tre modelli

La piattaforma Diem è il frutto dell’esperienza di Orbea nella creazione di ebike ad alte prestazioni, con un focus particolare sulle esigenze della vita urbana. Il design distintivo si concentra sul comfort e promette di offrire un’esperienza in sella fluida. Confortevole anche sulle strade cittadine più sconnesse.

Personalizzazione

Un elemento chiave della piattaforma Orbea Diem è il suo programma di personalizzazione MyO, che consente ai proprietari di adattare la bici alle proprie preferenze. Questo include opzioni per l’ergonomia, l’adattabilità e una vasta gamma di accessori – come portapacchi anteriori e posteriori – destinati a questa specifica ebike realizzata da Orbea per la mobilità urbana.

Sfoglia la gallery

La gamma delle ebike Orbea Diem

La gamma Orbea Diem offre tre modelli distinti, ciascuno con caratteristiche distintive in merito alla componentistica. Tre i colori comuni a tutti i modelli: Ivory White, Spaceship Green e Glitter Anthracite. Ecco una panoramica di ciascun modello:

Orbea Diem 10

Cambio automatico Enviolo e trasmissione a cinghia Gates | Motore Shimano Ep8 e batteria da 630 Wh | Luci Supernova Starstream Pro con abbagliante | Prezzo 5599 euro

Sfoglia la gallery Orbea Diem 10 Spaceship Green Orbea Diem 10 Ivory White Orbea Diem 10 Glitter Anthracite

Questo modello è quello più performante ed è rivolto a coloro che cercano una combinazione di prestazioni e praticità, grazie al cambio automatico Enviolo e alla trasmissione a cinghia. Dotata di un motore Shimano EP8, la Diem 10 ha una batteria integrata da 630 Wh che consente un’autonomia di circa 150 km, rendendo questa versione adatta anche agli spostamenti più lunghi. Il sistema di illuminazione intelligente garantisce la massima visibilità sia di giorno che di notte. E le luci posteriori reattive si accendono automaticamente durante la frenata per aumentare la sicurezza.

Orbea Diem 20

Rapporti interni Nexus Inter-5 di Shimano e trasmissione a cinghia Gates | Motore Shimano Ep6 e batteria da 630 Wh | Luci Supernova Starstream | Prezzo 4599 euro

Sfoglia la gallery Orbea Diem 20 Spaceship Green Orbea Diem 20 Ivory White Orbea Diem 20 Glitter Anthracite

Questo modello è caratterizzato da una trasmissione con cambio interno al mozzo e trasmissione a cinghia. La Diem 20 ha un motore Shimano Ep6 e una batteria altamente ottimizzata da 540 Wh che offre un’autonomia fino a 120 km, per muoversi in città con una buona autonomia. Il design leggero e maneggevole, grazie all’assetto ribassato comune a tutti i modelli, insieme al sistema di illuminazione intelligente e alle luci avvolgenti, assicura una guida sicura e confortevole in ogni situazione.

Orbea Diem 30

Shimano Cues 9 rapporti con trasmissione a catena tradizionale | Motore Shimano Ep6 e batteria da 540 Wh | Luci Supernova Starstream | Prezzo 3799 euro

Sfoglia la gallery Orbea Diem 30 Spaceship Green Orbea Diem 30 Ivory White Orbea Diem 30 Glitter Anthracite

Questa versione monta un cambio Shimano Cues a 9 rapporti con trasmissione a catena tradizionale e un motore Shimano Ep6. Con una vasta gamma di marce e una batteria da 540 Wh, la Diem 30 offre un’esperienza in sella confortevole e affidabile. Le luci intelligenti e il sistema di frenata reattivo (comune a tutti i modelli della gamma) garantiscono una visibilità ottimale e sicurezza durante gli spostamenti urbani.

Con un peso nella taglia M di 23 kg, la Orbea Diem è un’ebike che garantisce una guida stabile e confortevole in ogni situazione. Tutti i modelli della gamma sono dotati di un motore dinamico e di luci intelligenti progettate per una visibilità ottimale sia di giorno che di notte, assicurando la massima sicurezza durante gli spostamenti urbani.

Disponibilità e prezzo

La piattaforma ebike Orbea Diem è già disponibile sul mercato e si rivolge a un pubblico potenziale che desidera un’ebike urbana di alta qualità studiata per muoversi in città. I modelli della gamma Orbea Diem rappresentano dunque un’alternativa sostenibile all’uso dell’auto in città, per gli spostamenti urbani quotidiani.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma Orbea Diem collegarsi al sito www.orbea.com