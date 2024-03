Botta e risposta tra il ministro Salvini e i familiari delle vittime sulla strada

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esterna in merito alle proteste delle associazioni dei familiari delle vittime sulla strada in merito alla Riforma del Codice della Strada – ribattezzato Codice della Strage – sostenendo che “alcune di quelle critiche sono frutto o di non aver letto il testo o di pregiudizio di qualche partito di sinistra”.

Le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini

Questo il video della sua dichiarazione completa, pubblicato dall’Ansa. Parole a cui hanno prontamente risposto gli attivisti che in questi giorni stanno portando avanti le proteste in tutta Italia, il mail bombing alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere di mettere in pausa l’approvazione di questa Riforma e di riscriverla insieme con le associazioni, in linea con le buone pratiche internazionali sul tema.

La risposta dei familiari delle vittime sulla strada

Attraverso un breve video che riprende parti del discorso del ministro Salvini con testo a commento delle sue dichiarazioni, i familiari delle vittime sulla strada tra i promotori della campagna “Stop al Codice della Strage” hanno risposto così:

"Stop al Codice della Strage": la video risposta delle associazioni dei familiari delle vittime sulla strada alle dichiarazioni del ministro Matteo Salvini sulla Riforma del Codice della Strada



➡️ https://t.co/cV8Ucuc3AU @bikeitalia_it pic.twitter.com/JO14WERlJG — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) March 18, 2024

Dopo l’endorsement convinto del Partito Democratico alle iniziative di protesta delle piazze la contrapposizione politica tra la Riforma del Codice della Strada proposta dal ministro Salvini – e sostenuta dal governo – e le posizioni del principale partito di opposizione è netta.

Intanto martedì 19 marzo – dopo lo slittamento dell’approvazione la scorsa settimana – riprende alla discussione del provvedimento alla Camera. Una volta incassato l’ok da Montecitorio la Riforma del Codice della Strada caldeggiata da Salvini e avversata da molte associazioni per la sicurezza stradale approderà al Senato.