Ciclocorti di viaggi lunghi: vota il tuo video preferito entro il 24 marzo

Il mondo del cicloturismo è in costante crescita e la Fiera del Cicloturismo, giunta alla sua terza edizione, rappresenta l’evento più importante in Italia per chiunque voglia avvicinarsi a questa tipologia di vacanza. Con in tasca smartphone molto evoluti aumenta anno dopo anno la qualità delle foto e dei video che si riescono a realizzare, e sempre più persone decidono di raccontare le proprie avventure con dei video reportage. Le tanto amate/odiate “serate diapositive” lasciano spazio alle piattaforme web e ai social media; è per questo che nasce il concorso “Ciclocorti di viaggi lunghi”.

Guarda i video in concorso e vota il tuo preferito

Alla pagina https://www.fieradelcicloturismo.it/votazioni-ciclo-corti-di-viaggi-lunghi/ potrai vedere i trailer di tutti i video partecipanti e votare il tuo preferito entro il 24 marzo 2024.

Il concorso, organizzato nell’ambito della Fiera del Cicloturismo, si propone di celebrare e promuovere il cicloturismo attraverso la potenza dei video-racconti. Gli iscritti (e sono stati davvero tanti), hanno deciso di partecipare condividendo le proprie esperienze di viaggio su due ruote, trasmettendo autenticità ed emozioni attraverso i loro “ciclocorti”.

Ora che le iscrizioni sono chiuse, è arrivato il momento delle votazioni. Grazie al tuo voto potrai far salire in classifica il tuo video preferito ed aiutare gli autori a vincere uno dei premi messi in palio. Dietro ogni video, anche di pochi minuti, ci sono ore spese dietro al monitor di un PC, per decidere il montaggio, le musiche, le grafiche e le emozioni che si vogliono trasmettere. Votare sarà il tuo modo per ripagare il loro grande lavoro.

Trova ispirazione per il tuo prossimo cicloviaggio

Guardare e votare i video non è solo un modo di partecipare attivamente al concorso, ma anche una fonte preziosa di ispirazione per il tuo prossimo cicloviaggio. I video offrono uno sguardo diretto sui luoghi visitati, sulle tracce da seguire, sulle sfide affrontate e sulla logistica del viaggio. Inoltre i partecipanti saranno disponibili per rispondere ai dubbi o curiosità e quindi aiutarti a organizzare la tua prossima avventura e, se verrai alla Fiera del Cicloturismo a Bologna, potrai conoscere di persona molti e molte di loro.

Il concorso “Ciclocorti di viaggi lunghi” rappresenta un’occasione unica per celebrare le avventure cicloturistiche e connettere la comunità degli appassionati. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa esperienza e lasciati ispirare dalle persone che hanno condiviso il loro piccolo o grande viaggio.

Verranno premiate 3 opere in 3 categorie diverse e le premiazioni avverranno sul palco della Fiera del Cicloturismo a Bologna, il 6 Aprile 2024.

Le tre categorie sono:

“Pedale d’oro” – Opera vincitrice del concorso, che somma il voto online a quello della giuria selezionata.

"Sella d'oro" – Menzione speciale della giuria selezionata.

"Campanello d'oro" – Opera vincitrice della votazione online.

Buona visione!