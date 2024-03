L’ebike di design che fa il pieno di premi

Il marchio francese di bici Moustache ha nel suo catalogo un’ebike nata da poco che ha già vinto due prestigiosi premi, il Gold Award di Eurobike a giugno 2023 per l’innovazione e l’IF Design Award 2024. Si tratta di in effetti di una bici a pedalata assistita biammortizzata e innovativa che non passa inosservata e promette di rivoluzionare il mondo del ciclismo urbano e outdoor.

Il progetto “J” nasce da un sogno condiviso dagli ideatori di Moustache: Emmanuel Antonot, Greg Sand, e Olivier Cantet. Questo sogno li ha spinti a creare una bicicletta più aperta, confortevole e performante, con l’obiettivo di riportare la bici al centro della vita quotidiana. Un progetto partito da zero nel 2011 e che ha visto la luce nel 2023, dopo dodici anni di ricerca e sviluppo.

Con la “J” – declinata in tre diversi modelli – Moustache ha messo in campo tutta la sua esperienza e creatività per realizzare una bici che va oltre i confini del ciclismo tradizionale con un design peculiare che rende questa ebike biammortizzata un prodotto che si differenzia dagli altri. Con accessori dedicati che la rendono adatta a diversi tipi di utilizzo.

La caratteristica distintiva della “J” è il suo telaio composto da soli due pezzi e realizzato mediante un processo di colata a gravità (unico nel mondo delle biciclette). Questo design non solo conferisce alla “J” la sua estetica riconoscibile ma, secondo quanto spiegano i progettisti, garantisce anche una maggiore rigidità e resistenza, fondamentali per un’esperienza di guida confortevole e sicura.

Ebike biammortizzata all’insegna del comfort

La “J” offre tre versioni per soddisfare le diverse esigenze di ciclisti (urbani, versatili e sportivi) ed è disponibile in tre taglie (S, M, L). Ma tutti i modelli hanno in comune alcune caratteristiche relative al comfort:

una doppia ammortizzazione regolabile;

un ammortizzatore posteriore idropneumatico proprietario Moustache Magic Grip Control;

una geometria che dà priorità al comfort, grazie al manubrio ergonomico di Moustache e all’attacco manubrio regolabile per una postura eretta e naturale.

Inoltre, Moustache si impegna per la sostenibilità, producendo il telaio della “J” interamente in Francia, riducendo così l’impatto ambientale e contribuendo alla creazione di posti di lavoro locali. Ma anche attraverso un processo di verniciatura più ecologico: “Per ridurre ulteriormente il nostro impatto, utilizziamo una verniciatura a polvere priva di solventi per il telaio, eliminando l’uso di solventi e garantendo una maggiore durata per una finitura che duri nel tempo”, si legge sul sito dell’azienda.

Specifiche tecniche e prezzi

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la “J” è dotata di un motore Bosch Performance Line Smart System, integrato e centrale, con una potenza di 75 Nm, che offre un’assistenza potente, progressiva, naturale, extra fluida e silenziosa.

La batteria è integrata e rimovibile, disponibile nelle opzioni Bosch PowerTube 500Wh o 625Wh Smart System, con la possibilità di aggiungere una batteria aggiuntiva Bosch PowerMore da 250Wh.

Tre modelli: disponibilità e prezzi

La “J” è disponibile in tre versioni: urbana, versatile e sportiva, ciascuna con specifiche tecniche ottimizzate per le rispettive esigenze di utilizzo. Le versioni Enviolo dispongono di trasmissione a cinghia e trasmissione al mozzo a variazione continua. La resistenza al rotolamento ridotta e i silenziosi pneumatici includono Schwalbe, Super Moto-X (27.5×2.4) o Johnny Watts (27.5×2.6) // Maxxis Rekon (29×2.4) in base al modello. L’ebike è disponibile sul mercato con prezzi compresi tra 5199 e 5999 euro, in base al modello e all’allestimento.

Per maggiori informazioni sulla ebike Moustache J collegarsi al sito www.moustachebikes.com