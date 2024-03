Meccanica per bici da corsa e gravel: corso aggiornato alle ultime tecnologie

Meccanica per bici da corsa e gravel: il corso completamente aggiornato e rinnovato alle ultime tecnologie.

Il mondo delle biciclette si è evoluto a una velocità supersonica. Negli ultimi anni abbiamo avuto visto come le bici da corsa si sono progressivamente dotate di cambi elettronici, pneumatici tubeless o hookless e di freni a disco idraulici.

Tutte cose che offrono un grande vantaggio in termini di performance ma allo stesso tempo aumentano la difficoltà nella manutenzione, perché mettere mano a una bici da corsa di ultima generazione può essere molto differente dal lavorare su una di 5 anni fa. Questo può creare un eccessivo timore nel mettere mano alla propria bici e diventare dipendenti dal proprio meccanico, proprio come è avvenuto con l’automobile.

Meccanica per bici da corsa e gravel: il corso aggiornato

Per questo abbiamo deciso di aggiornare il corso di “Meccanica per BDC e Gravel”, grazie al quale potrai imparare a prenderti cura di qualunque bici da corsa o gravel prodotta negli ultimi 30 anni per risolvere l’80% dei problemi che puoi riscontrare. Tutto questo senza paura di fare danni.

Il corso è strutturato con un programma di 31 videolezioni per un totale di 8 ore di video

Con il programma a te dedicato imparerai a riparare la tua bicicletta con focus specifici teorici e pratici sui componenti della trasmissione, anche quella elettronica, dei freni (pattino e disco) e dei copertoni (tubeless o con camera d’aria). I video saranno sempre disponibili e potrai vederli quando vuoi e quante volte vuoi, senza limiti!

Il programma completo del corso

Grazie al corso online “Meccanica per bici da corsa e gravel”, potrai imparare:

Attrezzatura e prodotti, lavaggio, lubrificazione, bike check up (teoria)

L’uso della chiave dinamometrica (pratica)

I cavi e guaine per cambi e freni, comandi e leve (teoria)

Sostituzione di un cavo cambio (pratica)

Sostituzione di un cavo freno (pratica)

Deragliatori (teoria)

Regolazione deragliatori (anche Shimano WideLink) (pratica)

Freno a pattino (teoria)

Regolazione freno a pattino (pratica)

Freno a disco (teoria)

Manutenzione base freno a disco (pratica)

Trasmissione (teoria)

Catena, pacco pignoni, corone (pratica)

Pedali (pratica)

La nastratura del manubrio (pratica)

Copertoni e tubeless (teoria)

Camere d’aria: riparazione e sostituzione (pratica)

Tubeless: montaggio e riparazione (pratica)

Inserti (pratica)

Shimano Di2 (teoria + Pratica)

Sram AXS (teoria + pratica)

Campagnolo EPS (teoria + pratica)

Più di 4.000 ciclisti hanno già imparato a riparare la propria bici da corsa e Gravel con questo corso e sono diventati autonomi nell’80% delle riparazioni, cioè quelle più frequenti.

