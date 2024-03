Ilaria Fiorillo racconta “Di biciclette e altre felicità”

Il libro “Di biciclette e altre felicità” di Ilaria Fiorillo racconta le storie e i consigli di una ciclista appassionata sulla vita più sana, sostenibile e libera di tutte.

L’amore di Ilaria per la bicicletta si è sviluppato nel tempo, una pedalata dopo l’altra, lungo le vie delle città in cui ha vissuto: Foggia, Roma e Milano sono città che le hanno insegnato ciascuna qualcosa di nuovo, facendo da cornice alla nascita di una passione che è diventata un vero e proprio stile di vita.

In queste pagine Ilaria condensa la sua esperienza di ciclista, attivista e divulgatrice per fornire tanti consigli utili sia a chi vorrebbe usare la bicicletta ma non sa da dove cominciare, sia a chi desidera sfruttarne al meglio tutte le potenzialità più nascoste, e mostrarci come può cambiare in meglio una città – anche per i pedoni e per gli automobilisti – quando lascia più spazio alla mobilità sostenibile.

“Di biciclette e altre felicità” è il manifesto del ciclista moderno, e insieme un’appassionata dichiarazione d’amore al mezzo di trasporto più bello di tutti. Perché la bicicletta è universale, libera e democratica, e tutti ne possono beneficiare.

Basta volerlo.

Ilaria Fiorillo, classe ’92, pugliese di nascita e milanese di adozione, è una cicloattivista, cioè si occupa di promuovere la mobilità ciclistica. Sul profilo Instagram Milano In Bicicletta racconta le pedalate urbane e i suoi lunghi viaggi, con l’obiettivo di incoraggiare l’utilizzo della bicicletta, creare una community, raccontare storie, generare cambiamento. La sua notorietà è esplosa nel 2021, quando in meno di un mese ha attraversato in bici l’Italia, dalla Lombardia a Foggia, documentando l’impresa su internet. Scrive la newsletter settimanale Cose di bici, organizza eventi su due ruote, e nel 2023 è stata eletta “Sindaca delle biciclette di Milano” da bycs, la ong globale con sede ad Amsterdam che promuove il cambiamento urbano attraverso l’uso della bicicletta.

Ilaria Fiorillo

DI BICICLETTE E ALTRE FELICITÀ

Le storie e i consigli di una ciclista appassionata sulla vita più sana, sostenibile e libera di tutte

ISBN 9791221209419 | pp. 192 | prezzo: 16,90€