Tutto quello che c’è da sapere sulla Fiera del Cicloturismo

La Fiera del Cicloturismo è l’evento che nel 2024 si conferma come punto di riferimento per il turismo attivo nazionale e internazionale, offrendo agli appassionati tutte le opportunità per esplorare il mondo su due ruote.

Tra spunti, storie di viaggi e territori sarà facile trovare l’ispirazione per la prossima avventura in bicicletta. Destinazioni, produttori, operatori promuoveranno i propri prodotti nell’area expo, mentre un calendario di workshop e Talks approfondirà i temi legati alle vacanze in bici. Non mancano inoltre un’Area Kids per coinvolgere tutta la famiglia e tour in bicicletta per scoprire il meraviglioso territorio bolognese.

Il programma della Fiera del Cicloturismo 2024

Venerdì 5 aprile: il Forum del Cicloturismo

La Fiera del Cicloturismo si apre con il Forum del Cicloturismo, che rappresenta il punto d’incontro per gli operatori del settore, offrendo loro l’opportunità di conoscersi, creare reti e trovare soluzioni condivise per le sfide comuni. Con uno sguardo che spazia dal locale all’internazionale, il Forum propone le esperienze provenienti dalla Toscana, dalle Fiandre e da Gran Canaria.

La giornata è dedicata ad approfondire lo sviluppo di nuovi modelli di business nel settore cicloturistico, con momenti formativi per gli hotel, le guide cicloturistiche e aspiranti tali oltre che per gli imprenditori interessati ad avviare servizi di noleggio biciclette e a creare pacchetti turistici.

Il programma del Forum include la presentazione del 4° rapporto ISNART sull’economia del cicloturismo, la condivisione di esperienze di successo e la presentazione della rete internazionale EuroVelo. La partecipazione al Forum richiede l’iscrizione tramite l’apposito modulo disponibile sul sito.

Per la stampa

La mattinata del Forum è valida come formazione per i giornalisti iscritti agli ordini professionali, i quali possono ottenere crediti formativi attraverso l’iscrizione su formazionegiornalisti.it.

Sabato 6 e domenica 7 aprile: le giornate del pubblico

Sabato e domenica sono le giornate per il pubblico (sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 17). L’accesso è gratuito, ma è richiesta la registrazione sul sito.

I Bikeitalia Talks, per trovare ispirazione

Uno dei palchi della Fiera, quello dello spazio Baia, sarà dedicato ai racconti delle esperienze di viaggio. Dall’Italia al Nepal, passando per Turchia, Fiandre e Gran Canaria, in due giorni si farà il giro il mondo in bicicletta.

I Workshop esperienziali

Per quanto riguarda le attività pratiche che fanno da corollario a un viaggio in bicicletta, Bikeitalia ha programmato un calendario di workshop. Si tratta di incontri da 30 minuti che consentiranno ai partecipanti di acquisire spunti utili per la loro prossima avventura a pedali. Tra i temi trattati: trasporto delle bici in treno, alimentazione, allenamento, organizzazione delle sacche, viaggi in e-bike e, dopo il successo dello scorso anno, meccanica di base e d’emergenza. I workshop non richiedono prenotazione, sarà sufficiente presentarsi in tempo per prendere posto. Sono bene accette le domande.

Alla Fiera tutti in bici, anche i bambini

Grazie alla collaborazione con Shimano Italia anche per questa edizione sarà presente il Service Center per biciclette, composto da un parcheggio che accoglierà oltre 500 bici in un ambiente custodito in cui sarà possibile trovare un servizio di prima assistenza.

Area Kids

I bambini troveranno uno spazio dove divertirsi e sperimentare attività fisiche in totale sicurezza. Pedalare, arrampicare, correre, saltare, lanciarsi e socializzare: attraverso laboratori ludici, tenuti da istruttori qualificati, i più piccoli potranno trascorrere una giornata in compagnia, anche senza la presenza dei genitori che potranno così girare l’area espositiva in tranquillità.

Fiera del Cicloturismo 2024: confermata l’Area Kids

L’Area Kids, offerta da Lazer, stimola la riflessione sull’importanza di uno stile di vita fisicamente attivo. E permette ai più piccoli di imparare a pedalare e muoversi in maniera autonoma e sicura anche in strada.

Escursioni in bicicletta

E perché non scoprire il territorio che ospita la Fiera del Cicloturismo, in bicicletta naturalmente? Bologna Welcome ha creato dei tour in bici guidati per scoprire il territorio bolognese proprio nei giorni dell’evento.

Video, parole e musica

La Fiera del Cicloturismo sarà anche l’occasione per assegnare alcuni premi e per festeggiare la bicicletta in musica.

Concorso per i cortometraggi di viaggi in bici

In particolare, tra le novità della terza edizione si annovera il Pedale d’Oro, primo concorso di cortometraggi di cicloturismo che celebra la bellezza del viaggio in bicicletta. La premiazione dei migliori “Ciclo Corti di Viaggi Lunghi” sarà domenica 6 aprile. I trailer dei 43 video in concorso sono disponibili sul sito della Fiera.

Premio letterario in memoria di Mariateresa Montaruli

Sempre sabato 6 aprile verrà assegnato il premio “Ho voluto la bicicletta”, in memoria di Mariateresa Montaruli: giornalista, scrittrice e blogger specializzata in cicloturismo, bicicletta, mobilità dolce, scomparsa prematuramente. Saranno premiate giornaliste, pubbliciste, scrittrici, blogger distintesi per i loro servizi giornalistici dedicati al cicloturismo, e a personalità femminili che hanno realizzato e promosso progetti, iniziative, azioni, in favore della mobilità ciclistica.

Per approfondire: premio Ho voluto la bicicletta.

Concerto della Repubblica delle Biciclette

Sabato sera si chiude in musica. Infatti si esibiranno sul palco Guido Foddis e La Repubblica delle Biciclette.

L’accoglienza di Bologna

“ll nostro territorio è pronto ad accogliere i cicloturisti da tutta Italia e da tutto il mondo, perché crediamo fortemente nel turismo attivo come sviluppo sostenibile. Per noi è un orgoglio poter ospitare la Fiera del Cicloturismo per il secondo anno consecutivo nella suggestiva cornice di Dumbo. La Città Metropolitana di Bologna insieme al Territorio Turistico Bologna-Modena sta investendo fortemente sul cicloturismo con la realizzazione di 80 km di Ciclovia del Sole e la realizzazione della rete Bicipolitana, una rete di 1000 km, con altre importanti ciclovie come quella del Reno e di Idice-Zena. Vi aspettiamo per visitare la Fiera e pedalare sulla nostra Bicipolitana!” commenta Matteo Lepore, sindaco metropolitano di Bologna.

La Fiera del Cicloturismo è organizzata da Bikenomist con il Patrocinio di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna.

