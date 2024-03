Per il Giro delle Fiandre arriva il gel al gusto di stufato e patatine

Le Fiandre si confermano terra d’eccellenza per il ciclismo, a tutti i livelli: agonistico, amatoriale, per il cicloturismo. La cura degli itinerari per i viaggiatori, la devozione per la fatica sui muri sono solo alcuni indizi di questa vocazione alla bicicletta.

Nelle Fiandre sono stati realizzati gli Itinerari Iconici, un network di percorsi per attraversare la Regione e scoprire i suoi tesori più preziosi, la cultura, la natura e le città d’arte. Perché la vacanza in bicicletta qui è alla portata di tutti, qualunque sia il livello di esperienza e di allenamento.

In bici nelle Fiandre come un vero Flandrien

Nelle Fiandre si corrono anche alcune delle gare più dure, mitiche e difficili del circuito sportivo – Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen – che sfidano gli atleti più preparati.

Ronde van Vlaanderen

E poi c’è la gara delle gare: la mitica e temibile Ronde Van Vlaanderen. Che quest’anno si corre la domenica di Pasqua, su quei muri e pavé che mettono alla prova i più forti e che temprano i veri flandrien. Una gara epica.

E come celebrare una gara che evoca storie e leggende? Con la creatività fiamminga, che spazia dall’arte all’architettura, passando per la gastronomia fino ad arrivare… ai gel per gli sportivi!

Per l’inizio della nuova stagione ciclistica è stato infatti creato un gel energetico personalizzato, ispirato al piatto forte delle Fiandre: stufato di manzo e patatine fritte alla belga. Un nutrimento ideale per conquistare i muri fiamminghi in agilità o per smaltire le libagioni pasquali: è il Flemish Classic Energy Gel.

Ma come è nata l’idea?

Con un tocco di umorismo fiammingo, ce lo spiega la signora nel video qui sotto (attivate i sottotitoli):

Assaggiare il Flemish Classic Gel

La vicinanza del 1° aprile vi fa intuire uno scherzo? E invece no, questo prodotto esiste davvero. Il Flemish Classic Energy Gel è in edizione limitata e per assaggiarlo bisogna andare nelle Fiandre. Si può richiedere online e poi ritirarlo al Centrum Ronde Van Vlaanderen tra il 2 aprile e il 30 settembre 2024.

Oppure potete scoprirlo vincendo il concorso video Ciclo Corti di Viaggi Lunghi, la cui premiazione avverrà a Bologna il 6 aprile sul palco della Fiera del Cicloturismo.

A noi l’idea stuzzica e parecchio, magari accompagnandolo con una birra d’abbazia.